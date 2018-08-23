Утечка опасного вещества в торговом центре в Шотландии: много пострадавших

В шотландском городе Глагзо в торговом центре произошла утечка химического вещества, в результате чего пострадали не менее 40 человек.

Как пишут местные СМИ, десятки человек были эвакуированы из помещения торгового центра после того, как поступило сообщение об утечке химического вещества.

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Некоторые из посетителей жаловались на приступы кашля.



В торговом центре Глазго произошла утечка опасного вещества

Возле торгового центра работало немало скорых

На месте работало немало машин скорой помощи, а полиции пришлось перекрыть ближайшую автомагистраль.

По предварительным данным, испарения краски попали в вентиляционную систему торгового центра.

Через несколько часов после инцидента экстренные службы отчитались о ликвидации последствий инцидента, а торговый центр открыли для посетителей.

Update: Crews ensured the area was safe and have now left the scene. https://t.co/jxDQgBRedG — Scottish Fire and Rescue Service (@fire_scot) 22 серпня 2018 р.

Очевидцы делились в соцсетях фото и видео, на которых видно много людей и медиков у здания торгового центра.