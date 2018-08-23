Утечка опасного вещества в торговом центре в Шотландии: много пострадавших
В шотландском городе Глагзо в торговом центре произошла утечка химического вещества, в результате чего пострадали не менее 40 человек.
Как пишут местные СМИ, десятки человек были эвакуированы из помещения торгового центра после того, как поступило сообщение об утечке химического вещества.
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Некоторые из посетителей жаловались на приступы кашля.
В торговом центре Глазго произошла утечка опасного вещества
Возле торгового центра работало немало скорых
На месте работало немало машин скорой помощи, а полиции пришлось перекрыть ближайшую автомагистраль.
По предварительным данным, испарения краски попали в вентиляционную систему торгового центра.
Через несколько часов после инцидента экстренные службы отчитались о ликвидации последствий инцидента, а торговый центр открыли для посетителей.
Очевидцы делились в соцсетях фото и видео, на которых видно много людей и медиков у здания торгового центра.