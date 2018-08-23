Витік небезпечної речовини у торговому центрі в Шотландії: багато постраждалих
У шотландському місті Глагзо у торговому центрі стався витік хімічної речовини, внаслідок чого постраждало щонайменше 40 людей.
Як пишуть місцеві ЗМІ, десятки людей були евакуйовані з приміщення торгового центру після того, як надійшло повідомлення про витік хімічної речовини.
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Дехто з відвідувачів скаржився на напад кашлю.
У торговому центрі Глазго стався витік небезпечної речовини
Біля торгового центру працювало чимало швидких
На місці працювало чимало карет швидкої допомоги, а поліції довелось перекрити найближчу автомагістраль.
За попередніми даними, випари фарби потрапили у вентиляційну систему торгового центру.
Через декілька годин після інциденту екстрені служби відзвітували про ліквідацію наслідків інциденту, а торговий центр відкрили для відвідувачів.
Очевидці ділились у соцмережах фото та відео, на яких видно чимало людей та медиків біля приміщення торгового центру.