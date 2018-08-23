Витік небезпечної речовини у торговому центрі в Шотландії: багато постраждалих

У шотландському місті Глагзо у торговому центрі стався витік хімічної речовини, внаслідок чого постраждало щонайменше 40 людей.

Як пишуть місцеві ЗМІ, десятки людей були евакуйовані з приміщення торгового центру після того, як надійшло повідомлення про витік хімічної речовини.

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Дехто з відвідувачів скаржився на напад кашлю.



У торговому центрі Глазго стався витік небезпечної речовини



Біля торгового центру працювало чимало швидких

На місці працювало чимало карет швидкої допомоги, а поліції довелось перекрити найближчу автомагістраль.

За попередніми даними, випари фарби потрапили у вентиляційну систему торгового центру.

Через декілька годин після інциденту екстрені служби відзвітували про ліквідацію наслідків інциденту, а торговий центр відкрили для відвідувачів.

Update: Crews ensured the area was safe and have now left the scene. https://t.co/jxDQgBRedG — Scottish Fire and Rescue Service (@fire_scot) 22 серпня 2018 р.

Очевидці ділились у соцмережах фото та відео, на яких видно чимало людей та медиків біля приміщення торгового центру.