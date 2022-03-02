Об этом в телеграме сообщил советник министра внутренних дел Антона Геращенко. Россияне нанесли ракетный удар по Харькову около 8:10.

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Погибли правоохранители

По словам Геращенко, сейчас идет разбор завалов после варварского удара захватчиков по офису полиции и Службы безопасности Украины в Харькове.

"10 харьковчан удалось спасти. Остальных достали из завалов. На сегодняшний день – 4 погибших. Все были полицейскими из отряда спецназа полиции ВОСТОК. Мы за вас отомстим, ребята", – подчеркнул он.

Информация от ГСЧС

Впоследствии спасатели подтвердили всю эту информацию о спасенных и погибших и уточнили, что еще 9 человек травмированы. По состоянию на 12:00 все еще продолжаются аварийно-спасательные работы в админзданиях после утреннего вражеского ракетного обстрела.

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