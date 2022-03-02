Последствия бомбежки

Вражеские самолеты СУ 25 бомбили Башкировку, аэродром в Чугуеве. По Харькову, под обстрелы попали ТЭЦ 5, танковое училище на Полтавском пути, общежитие ХНУПС на Клочковской.

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СМИ сообщают, что в общежитии есть раненые и убитые.

Также глава Харьковской ОГА сообщил, что диверсанты атаковали военный госпиталь. Одна из диверсионно-разведывательных групп противника, с которыми сражались подразделения Теробороны, Нацполиции, ВСУ при попытке выйти из города атаковала военный госпиталь.

Все группы диверсантов были ликвидированы. О раненых или погибших украинских силовиках во время этого боя Синегубов не сообщает.

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