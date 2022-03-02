Наслідки бомбардування

Ворожі літаки СУ 25 бомбардували Башкіровку, аеродром у Чугуєві. Щодо Харкова, під обстріли потрапили ТЕЦ 5, танкове училище на Полтавському шляху, гуртожиток ХНУПС на Клочківській.

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ЗМІ повідомляють, що у гуртожитку є поранені та вбиті.

Також голова Харківської ОДА повідомив, що диверсанти атакували військовий госпіталь. Одна з диверсійно-розвідувальних груп противника, з якими билися підрозділи Тероборони, Нацполіції, ЗСУ при спробі вийти з міста атакувала військовий госпіталь.

Усі групи диверсантів ліквідували. Про поранених чи загиблих українських силовики під час цього бою Синегубов не повідомляє.

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