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      Утро после выборов: заседание парламента началось со скандала

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      Заседание парламента 22 апреля после выборов началось с небольшого скандала с депутатом Виталием Куприем, который накануне создал объединение за будущего президента Владимира Зеленского.

      Скандал с Куприем

      Он подошел к председателю Верховной Рады Андрею Парубию и сказал, что нужно срочно распускать это заседание, так как оно не имеет доверия.

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      "К сожалению, мы видим, что эмоции не снизились после президентских выборов, и глава межфракционного объединения в поддержку Зеленского демонстрирует полное пренебрежение", – сказал Парубий.

      Отвечая на вопросы журналистов, председатель парламента сказал о том, что распускать Раду нет никаких законодательных оснований.

      Виталий Куприй хотел остановить заседание: видео

      Впоследствии Куприй опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором объяснил, почему он предлагал досрочно прекратить полномочия Рады. По его словам, он подошел к Парубию, потому что хотел попросить высказаться на минуту-две.

      Куприй отметил, что согласно украинской конституции, депутаты, которые избирались при старом президенте, имеют 5-летний срок полномочий. Поэтому новый президент может поменять парламент.

      Сейчас ситуация такая: Зеленский победил на президентских выборах, но теперь возникает вопрос – с кем он будет внедрять те реформы и обещания, которые дал людям. Однозначно, что без правительства и парламента это будет сделать невозможно. Поэтому ему сейчас нужно действовать решительно,
      – сказал он.

      Видеообращение Виталия Куприя в соцсети:

      Парламент о президентских выборах-2019

      Кроме того, на заседании отметили, что выборы демократические и мир это признал. Однако, в оппозиции говорили о том, что такая большая поддержка Зеленского – это скорее просто недоверие к действующей власти.

      Так, нардеп от фракции "Объединение" Олег Березюк заявил, что состоялась избирательная революция – небывалым процентом люди проголосовали против мошенничества, лжи и грабежа.

      Нужно немедленно дать возможность новому президенту изменить силовиков для того, чтобы увидеть, имеет ли он политическую волю, чтобы привлечь всех виновных представителей действующей власти к уголовной ответственности,
      – подчеркнула экс-кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

      Депутаты из оппозиционных фракций уже начали готовиться к парламентской кампании, так как много говорили о тарифах, социальных льготах и тому подобном.

      Конфликт с Вилкулом

      Была еще одна перепалка между депутатами, связанная с законом о государственном языке. Поскольку Александр Вилкул, который до этого был кандидатом в президенты, начал говорить, что вопрос языка сейчас не актуален. Однако его остановил радикал Олег Ляшко, и они начали ссориться.

      Между тем Парубий подчеркнул, что этот закон будет принят, потому что почти все фракции его поддержали. Проголосовать за него депутаты должны в четверг, 25 апреля. А подписать его может еще действующий президент Петр Порошенко.

      Что предусматривает закон о языке? • На украинском языке должны общаться все государственные служащие, а за неисполнение закона их будут штрафовать.
      • Перед принятием на работу чиновники должны сдать тест на знание украинского языка. Для тех, кто не знает язык на достаточном уровне, государство будет организовывать специальное обучение.
      • К посетителям в заведениях питания и магазинах должны обращаться на украинском. Если клиент общается на украинском, его должны обслуживать на украинском. Если обращается на русском, то нет проблемы, чтобы обслужить его на русском. То же самое с английским или немецким, если персонал ими владеет.
      * Если языковые права будут нарушать, то можно будет обратиться к языковому уполномоченному или в Госпродпотребслужбу.
      • За систематическое нарушение будут штрафовать.

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Верховная Рада Виталий Куприй Юлия Тимошенко - новости Андрей Парубий Законодательство
      Источник: 24 Канал
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