Очередную попытку захватить Харьков оккупанты предприняли 15 марта. Тогда они атаковали город со стороны Пятихаток. Но украинские военные не только отбили эту атаку, но и отбросили захватчиков за пределы их предыдущих позиций.

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О том, что враг атаковал и утром, и сейчас идут бои за город, вечером 15 марта подтвердил и городской глава Харькова Игорь Терехов.

"Постоянно атакуют. Утром была атака. Сейчас идут еще атаки. Наша армия – молодцы, они героически борются, они отстаивают город Харьков, дают нам возможность работать", – заявил Игорь Терехов в комментарии каналу "Рада".

Стоит добавить, что в эфир Игорь Терехов включался из укрытия – в Харькове в то время объявили воздушную тревогу.

Он также подтвердил информацию, что в городе разрушено или повреждено более 600 зданий. Среди них и школы, детские сады и больницы.

"Все время русская армия стреляет. Стреляет из воздуха, из земли. Постоянно идут обстрелы", – рассказал Игорь Терехов.