Чергову спробу захопити Харків окупанти здійснили 15 березня. Тоді вони атакували місто зі сторони П'ятихаток. Але українські військові не лише відбили цю атаку, але й відкинули загарбників за межі їх попередніх позицій.

Детальніше Окупанти зазнали значних втрат при спробі взяти штурмом Харків з П'ятихаток

Про те, що ворог атакував і зранку, і зараз йдуть бої за місто, ввечері 15 березня підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Постійно атакують. Вранці була атака. Зараз йдуть ще атаки. Наша армія – молодці, вони героїчно змагаються, вони відстоюють місто Харків, дають нам можливість працювати", – заявив Ігор Терехов в коментарі каналу "Рада".

Варто додати, що в ефір Ігор Терехов включався з укриття – в Харкові в той час оголосили повітряну тривогу.

Він також підтвердив інформацію, що в місті зруйновано чи пошкоджено понад 600 будівель. Серед них і школи, дитячі садочки та лікарні.

"Весь час російська армія стріляє. Стріляє з повітря, з землі. Постійно йдуть обстріли", – розповів Ігор Терехов.