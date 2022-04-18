Российские войска на Луганщине наступают с севера. Они вошли в Кременную, где идут уличные бои. Некоторые из местных жителей пытались выехать из города на собственном автомобиле. Россияне открыли огонь по нему. Погибли четыре человека. Один тяжелораненый человек еще на месте событий.

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В то же время из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Лисичанска и Горного спасли 67 жителей. 18 человек выехали из Северодонецка, где помогли забрать людей из бомбоубежищ. 14 счастливцев вырвались из Рубежного. 23 – из Горного. Из Попасной удалось эвакуировать четверых, из Лисичанска – восьмерых.

"Ситуация с безопасностью меняется каждый час. Там, где утром еще было безопасно, сейчас разрываются российские снаряды. Эвакуацию проводим очень осторожно и одновременно быстро. Главное – уберечь людей от вражеских пуль. Еще есть шансы спастись", – сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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