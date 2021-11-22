История 49-летнего спортсмена, который подрабатывает дворником в школе, очень впечатлила пользователей сети. Деньги на поездку в Абу-Даби, где проходил чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу, ему собрали за считанные дни.

К теме Школьный дворник из Украины Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Теперь в родном Херсоне Игоря Евтушенко встречают как звезду. Из Арабских Эмиратов он вернулся чемпионом мира в своей весовой категории – 69 килограммов. В Абу-Даби спортсмен из Украины победил соперника из Азербайджана.

Мечта стать чемпионом мира – она сбылась. Я хочу сказать всем большое спасибо. Я уже пост выкладывал в фейсбуке. Всем низкий поклон, большое спасибо всем. Игорь Евтушенко Чемпион по джиу-джитсу

Как Игорь Евтушенко начал спортивную карьеру

На вокзале чемпиона встречал его сын. Он рассказал, что 7 лет наблюдал, как отец тренируется.

По словам Сергея Евтушенко, сына чемпиона, Игорь начал бегать, сначала прямо в парке. А потом ему стало скучно и решил пойти на тренировку. Так все и началось.

Я верил в него, знал, что он победит. Он никогда не сдается, всегда идет к своей цели,

– подчеркнул Сергей Евтушенко.

Но наслаждаться победой и отдыхать у чемпиона времени нет. С дороги сразу на тренировку. Потому что там его ждут его юные подопечные. Игорь Евтушенко тренирует детей.



Игорь Евтушенко стал чемпионом / Фото из фейсбука спортсмена

Его ученики рассказали, что смотрели бой тренера и пытались поддерживать морально. Они убеждены, что тренеру удалось победить, потому что он долго к этому шел и готовился тщательно.

Что такое джиу-джитсу

Джиу-джитсу – неолимпийский вид спорта. В то же время, это одно из самых сложных восточных единоборств. Как отметил чемпион Евтушенко, цель любого единоборства – это здоровье, спорт. И оно для самозащиты, а не для нападения.

Цель в джиу-джитсу – не побить соперника, а заставить его сдаться,

– резюмировал спортсмен.

Своим титулом чемпиона он доказал – никаких преград не существует там, где есть большое желание. В ближайших планах спортсмена – покорить очередные соревнования высокого уровня. Уже в 2022 году состоится Открытый чемпионат Южной Америки по джиу-джитсу.