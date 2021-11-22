История 49-летнего спортсмена, который подрабатывает дворником в школе, очень впечатлила пользователей сети. Деньги на поездку в Абу-Даби, где проходил чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу, ему собрали за считанные дни.
К теме Школьный дворник из Украины Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Теперь в родном Херсоне Игоря Евтушенко встречают как звезду. Из Арабских Эмиратов он вернулся чемпионом мира в своей весовой категории – 69 килограммов. В Абу-Даби спортсмен из Украины победил соперника из Азербайджана.
Мечта стать чемпионом мира – она сбылась. Я хочу сказать всем большое спасибо. Я уже пост выкладывал в фейсбуке. Всем низкий поклон, большое спасибо всем.
Как Игорь Евтушенко начал спортивную карьеру
На вокзале чемпиона встречал его сын. Он рассказал, что 7 лет наблюдал, как отец тренируется.
По словам Сергея Евтушенко, сына чемпиона, Игорь начал бегать, сначала прямо в парке. А потом ему стало скучно и решил пойти на тренировку. Так все и началось.
Я верил в него, знал, что он победит. Он никогда не сдается, всегда идет к своей цели,
– подчеркнул Сергей Евтушенко.
Но наслаждаться победой и отдыхать у чемпиона времени нет. С дороги сразу на тренировку. Потому что там его ждут его юные подопечные. Игорь Евтушенко тренирует детей.
Игорь Евтушенко стал чемпионом / Фото из фейсбука спортсмена
Его ученики рассказали, что смотрели бой тренера и пытались поддерживать морально. Они убеждены, что тренеру удалось победить, потому что он долго к этому шел и готовился тщательно.
Что такое джиу-джитсу
Джиу-джитсу – неолимпийский вид спорта. В то же время, это одно из самых сложных восточных единоборств. Как отметил чемпион Евтушенко, цель любого единоборства – это здоровье, спорт. И оно для самозащиты, а не для нападения.
Цель в джиу-джитсу – не побить соперника, а заставить его сдаться,
– резюмировал спортсмен.
Своим титулом чемпиона он доказал – никаких преград не существует там, где есть большое желание. В ближайших планах спортсмена – покорить очередные соревнования высокого уровня. Уже в 2022 году состоится Открытый чемпионат Южной Америки по джиу-джитсу.