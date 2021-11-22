Історія 49-річного спортсмена, який підпрацьовує двірником у школі, дуже вразила користувачів мережі. Гроші на поїздку до Абу-Дабі, де проходив чемпіонат світу з бразильського джиу-джитсу, йому зібрали за лічені дні.

До теми Шкільний двірник з України Ігор Євтушенко став чемпіоном світу з джиу-джитсу

Тепер у рідному Херсоні Ігоря Євтушенка зустрічають як зірку. З Арабських Еміратів він повернувся чемпіоном світу в своїй ваговій категорії – 69 кілограмів. В Абу-Дабі спортсмен з України переміг суперника з Азербайджану.

Мрія стати чемпіоном світу – вона збулася. Я хочу сказати всім велике спасибі. Я вже пост викладав у фейсбуці. Всім низький уклін, велике спасибі всім. Ігор Євтушенко Чемпіон з джиу-джитсу

Як Ігор Євтушенко почав спортивну кар'єру

На вокзалі чемпіона зустрічав його син. Він розповів, що 7 років спостерігав, як батько тренується.

За словами Сергія Євтушенка, сина чемпіона, Ігор почав бігати, спочатку просто у парку. А потім йому стало нудно та вирішив піти на тренування. Так усе й почалося.

Я вірив у нього, знав, що він переможе. Він ніколи не здається, завжди йде до своєї мети,

– наголосив Сергій Євтушенко.

Та насолоджуватись перемогою і відпочивати у чемпіона часу немає. З дороги одразу на тренування. Бо там на нього чекають його юні підопічні. Ігор Євтушенко тренує дітей.



Ігор Євтушенко став чемпіоном / Фото з фейсбуку спортсмена

Його учні розповіли, що дивились бій тренера й намагались підтримувати морально. Вони переконані, що тренеру вдалось перемогти, адже він довго до цього йшов й ретельно готувався.

Що таке джиу-джитсу

Джиу-джитсу – неолімпійський вид спорту. Водночас, це одне із найскладніших східних єдиноборств. Як наголосив чемпіон Євтушенко, мета будь-якого єдиноборства – це здоров'я, спорт. І воно для самозахисту, а не для нападу.

Мета в джиу-джитсу – не побити суперника, а змусити його здатися,

– резюмував спортсмен.

Своїм титулом чемпіона він довів – жодних перепон не існує, там, де є велике бажання. У найближчих планах спортсмена – підкорити чергові змагання високого рівня. Вже у 2022 році відбудеться Відкритий чемпіонат Південної Америки з джиу-джитсу.