Через несколько минут горожане поняли, что Россия начала наступление. Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондентка Людмила Загайнова, которая сейчас проживает в Краматорске.
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Как все началось
Она подчеркнула, что утром в Краматорске было очень страшно.
"В 5 часов я проснулась от того, что гремит. В Краматорске очень хорошая погода, и мне показалось, что это весенний гром", – сказала Загайнова.
Я здесь не жила в 2014 году и подумала, что не может быть ничего приятнее весеннего грома. Но вдруг зашатался 4-этажный дом и стало очень страшно,
– добавила она.
Какая ситуация в Краматорске
Загайнова также подчеркнула, что сначала люди запаниковали, но сейчас уверены в наших Вооруженных силах и не хотят уезжать из города.
"Те, кто решил оставаться в Краматорске, стараются не паниковать. Они это пережили в 2014 году и готовы сейчас", – подытожила она.
Люди активно покупают вещи первой необходимости. Работают магазины, аптеки, продовольственные магазины. Утром были очереди в банкоматы.
Какая ситуация в Краматорске: смотрите видео