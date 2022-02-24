Вже через кілька хвилин містяни зрозуміли, що Росія розпочала наступ. Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Людмила Загайнова, яка зараз проживає у Краматорську.

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Як все почалось

Вона наголосила, що вранці у Краматорську було дуже моторошно.

"О 5 годині я прокинулась від того, що гримить. У Краматорську дуже гарна погода і мені здалось, що це весняний грім", – сказала Загайнова.

Я тут не жила у 2014 році і подумала, що не може бути нічого приємнішого, ніж весняний грім. Але раптом захитався 4-поверховий будинок і стало дуже лячно,

– додала вона.

Яка ситуація у Краматорську

Загайнова також наголосила, що спочатку люди запанікували, але зараз впевнені у наших Збройних силах і не хочуть виїжджати з міста.

"Ті, хто вирішив залишатись у Краматорську, стараються не панікувати. Вони це пережили у 2014 році і готові зараз", – підсумувала вона.

Люди активно купують речі першої потреби. Працюють крамниці, аптеки, продовольчі магазини. Зранку були черги у банкомати.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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Яка ситуація в Краматорську: дивіться відео