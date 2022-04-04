Сенкевич отметил, что в Николаеве оккупанты нанесли несколько ударов с воздуха. Сейчас устанавливается, куда попали ракеты.

Важно Ночью оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одессе.

Мэр Николаева призвал горожан не публиковать фото или видео взрывов или постить место попадания.

Друзья с самого утра р войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные. Как обычно, прошу вас не публиковать никаких фото или видео до того, как это сделают официальные источники,

– написал Сенкевич.

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