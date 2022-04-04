Сєнкевич зазначив, що у Миколаєві окупанти завдали кілька ударів з повітря. Зараз встановлюється, куди саме попали ракети.

Важливо Вночі окупанти завдали чергового ракетного удару по Одесі

Мер Миколаєва закликав містян не публікувати фото чи відео вибухів чи постити місце попадання.

Друзі, з самого ранку російські війська нанесли кілька ракетних ударів по місту. Збираємо дані. Як завжди, прошу вас не публікувати ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела,

– написав Сєнкевич.

Дивіться також: Кім показав відео влучання ракети у Миколаїв