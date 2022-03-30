К сожалению, без жертв не обошлось. Об этом сегодня сообщил председатель Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
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Обстрел Лисичанска
Примерно в 6:30 враг из тяжелого вооружения открыл огонь по жилым кварталам одного из районов Лисичанска. Имеем значительные разрушения многоэтажек,
– заявил Гайдай.
Пока количество погибших и раненых неизвестно, информация уточняется.
Однако, по словам Гайдая, завалов очень много, поэтому спасатели пытаются успеть спасти людей.
Последствия обстрела Лисичанска / Фото из телеграма Сергея Гайдая
Один из разрушенных домов / Фото из телеграма Сергея Гайдая
Утром россияне обстреляли Лисичанск / Фото из телеграма Сергея Гайдая
Последствия утреннего обстрела Лисичанска / Фото из телеграма Сергея Гайдая