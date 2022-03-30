К сожалению, без жертв не обошлось. Об этом сегодня сообщил председатель Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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Обстрел Лисичанска

Примерно в 6:30 враг из тяжелого вооружения открыл огонь по жилым кварталам одного из районов Лисичанска. Имеем значительные разрушения многоэтажек,

– заявил Гайдай.

Пока количество погибших и раненых неизвестно, информация уточняется.

Однако, по словам Гайдая, завалов очень много, поэтому спасатели пытаются успеть спасти людей.

Последствия обстрела Лисичанска / Фото из телеграма Сергея Гайдая

Один из разрушенных домов / Фото из телеграма Сергея Гайдая

Утром россияне обстреляли Лисичанск / Фото из телеграма Сергея Гайдая

Последствия утреннего обстрела Лисичанска / Фото из телеграма Сергея Гайдая

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