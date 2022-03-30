На жаль, без жертв не обійшлося. Про це сьогодні повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
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Обстріл Лисичанська
Приблизно о 6:30 ворог з важкого озброєння відкрив вогонь по житлових кварталах одного з районів Лисичанська. Маємо значні руйнування багатоповерхівок,
– заявив Гайдай.
Поки що про кількість загиблих та поранених невідомо – інформація уточнюється.
Однак, за словами Гайдая, завалів дуже багато, тож рятувальники намагаються встигнути врятувати людей.
Наслідки обстрілу Лисичанська / Фото з телеграму Сергія Гайдая
Один із зруйнованих будинків / Фото з телеграму Сергія Гайдая
Вранці росіяни обстріляли Лисичанськ / Фото з телеграму Сергія Гайдая
Наслідки ранішнього обстрілу Лисичанська / Фото з телеграму Сергія Гайдая