На жаль, без жертв не обійшлося. Про це сьогодні повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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Обстріл Лисичанська

Приблизно о 6:30 ворог з важкого озброєння відкрив вогонь по житлових кварталах одного з районів Лисичанська. Маємо значні руйнування багатоповерхівок,

– заявив Гайдай.

Поки що про кількість загиблих та поранених невідомо – інформація уточнюється.

Однак, за словами Гайдая, завалів дуже багато, тож рятувальники намагаються встигнути врятувати людей.



Наслідки обстрілу Лисичанська / Фото з телеграму Сергія Гайдая



Один із зруйнованих будинків / Фото з телеграму Сергія Гайдая



Вранці росіяни обстріляли Лисичанськ / Фото з телеграму Сергія Гайдая



Наслідки ранішнього обстрілу Лисичанська / Фото з телеграму Сергія Гайдая

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