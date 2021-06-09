Об этом во время форума Democracy In Action сказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"Согласно заявлениям Федерального правительства Германии, самым большим аргументом в пользу "Северного потока" и "Северного потока-2" является большее использование природного газа в качестве переходного топлива, чтобы достичь целей декарбонизации и нейтральности климата. И действительно: выбросы СО 2 от сжигания газа на треть ниже, чем выбросы от сжигания угля или нефти. Но метан способствует глобальному потеплению гораздо больше, чем СО 2 . Его эффекты значительно существеннее, чем эффекты оксида карбона", –подчеркнул Гончар.

По его словам, Россия и Германия утверждают, что "Северный поток-2", пролегая по морскому дну, сам по себе ничего не выбрасывает, поскольку его трубы загерметизированы.

Но это ложное утверждение. "Северный поток-2" имеет лишь 1230 км оффшорной секции. А общая его длина – более 4760 км. Это – десятки компрессорных станций, использующих природный газ в качестве топлива. Выбросы СО 2 и метана происходят как на Ямале, так и вдоль всего маршрута. Общее снижение выбросов парниковых газов выглядит сомнительно. А поскольку метан является более агрессивным, то общий эффект уменьшения выбросов СО 2 в Европе будет абсолютно нивелирован выбросами метана,

– указал эксперт.

По его мнению, внедрение "Северного потока-2" не поможет достичь целей климатических соглашений Европы.

"Анализируя проект, важно видеть не только то, что показывают его инициаторы, но и то, что они игнорируют и пытаются скрыть. "Северный поток-2" – это проект, где пытаются скрыть очень многое", – добавил Гончар.