Из-за роста количества новых случаев коронавируса в Украине Фонд Рината Ахметова с группой компаний "Метинвест" продолжают безвозмездно поставлять кислород в больницы Мариуполя.

С августе 2021, по информации пресс-службы компании, медицинские учреждения города получили 40,12 тонны жидкого и 5,15 тысячи кубометров газообразного кислорода. Большая его часть распределена между больницами, которые оказывают помощь больным коронавирусом.

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича стабильно обеспечивает кислородом Покровскую клиническую больницу интенсивного лечения. Только за последний месяц в медучреждение отгрузили 6,42 тонны жидкого кислорода.

"Фонд Рината Ахметова совместно с группой "Метинвест" продолжают оказывать максимальную поддержку учреждениям медицины в рамках борьбы с пандемией, регулярно поставляя жизненно необходимый для выздоровления пациентов кислород в медучреждения в необходимом объеме. Как отмечают медики, вовремя начатая кислородная терапия при COVID-19 снижает риск развития сопутствующих заболеваний и сокращает время пребывания на лечении в стационаре", – отметила и.о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича Елена Кондалова.

На данный момент в Мариуполе насчитывается 286 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из которых 82 – находятся на стационарном лечении в больницах города, говорит последняя официальная статистика. Все больные получают кислородную терапию, а газ для нее регулярно поставляет меткомбинат имени Ильича Группы "Метинвест".

Напомним, за 2020 год группа "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова передали больницам Мариуполя 206 тысяч кубометров кислорода на 11,5 млн грн, в том числе 183 тысяч кубометров газа было поставлено в отделение для лечения больных коронавирусом.

Всего за период с начала пандемии инвестиции группы "Метинвест" в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры медучреждений Мариуполя составили более 72 млн грн, что позволило обустроить около 700 больничных коек с прямой подачей кислорода.