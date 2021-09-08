Через зростання кількості нових випадків коронавірусу в Україні Фонд Ріната Ахметова з групою компаній "Метінвест" продовжують безоплатно постачати кисень до лікарень Маріуполя.

С серпні 2021 року, за інформацією пресслужби компанії, медичні установи міста отримали 40,12 тонни рідкого і 5,15 тисячі кубометрів газоподібного кисню. Більша його частина розподілена між лікарнями, які надають допомогу хворим на коронавірус.

Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча стабільно забезпечує киснем Покровську клінічну лікарню інтенсивного лікування. Лише за останній місяць до медзакладу відвантажили 6,42 тонни рідкого кисню.

"Фонд Ріната Ахметова спільно з групою "Метінвест" продовжують надавати максимальну підтримку закладам медицини в рамках боротьби з пандемією, регулярно поставляючи життєво необхідний для одужання пацієнтів кисень в медустанови в необхідному обсязі. Як зазначають медики, вчасно розпочата киснева терапія при COVID-19 знижує ризик розвитку супутніх захворювань і скорочує час перебування на лікуванні в стаціонарі", – зазначила в.о. директора з персоналу та соціальних питань меткомбінату імені Ілліча Олена Кондалова.

На даний момент в Маріуполі налічується 286 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, з яких 82 – перебувають на стаціонарному лікуванні в лікарнях міста, говорить остання офіційна статистика. Всі хворі отримують кисневу терапію, а газ для неї регулярно поставляє меткомбінат імені Ілліча Групи "Метінвест".

Нагадаємо, за 2020 рік група "Метінвест" спільно з Фондом Ріната Ахметова передали лікарням Маріуполя 206 тисяч кубометрів кисню на 11,5 млн грн, у тому числі 183 тисячі кубометрів газу було поставлено у відділення для лікування хворих на коронавірус.

Загалом за період з початку пандемії інвестиції групи "Метінвест" в будівництво, утримання та обслуговування кисневої інфраструктури медустанов Маріуполя склали понад 72 млн грн, що дало можливість облаштувати майже 700 лікарняних ліжок з прямою подачею кисню.