Не носишь маску – плати штраф: правительство хочет ужесточить наказание за нарушение
Кабинет министров 16 июня объявил о намерении усилить ответственность за несоблюдение масочного режима. В то же время правительство может пересмотреть вопрос ношения масок на улицах.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил важность удержания эпидемии COVID-19 под контролем. Об этом сообщает "Урядовый портал".
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В правительстве хотят усилить ответственность за нарушение масочного режима
- Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует внести этот вопрос в повестку дня Кабинета Министров и Верховной Рады. Говорится прежде всего об усилении админответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и в общественном транспорте.
- По словам премьера, это нужно из-за роста количества больных COVID-19 в Украине.
- Шмигаль отметил, что ответственность за недопущение резкого роста количества больных COVID-19 будет лежать на главах ОГА. Он подчеркнул, что у них есть достаточно полномочий для этого.
В то же время он отметил, что чиновники готовы пересмотреть вопрос ношение масок на улицах.
Людям надо разъяснять эти вопросы. Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными,
– добавил Шмыгаль.
Премьер также призвал ускорить процессы закупок медицинских масок и проконтролировать, чтобы ими наполнили медучреждения и аптеки.
Как правильно носить маску во время жары
- Маска задерживает тепло внутри, поэтому становится трудно дышать. Специалисты советуют снять маску, если человек чувствует, что ему сложно дышать, но при этом стараться соблюдать дистанцию – отойти в тень и выпить воды.
- Подождите, когда на улице станет прохладнее. Тогда будет возможность избежать жары.
- Подберите дышащий материал для маски. Идеальная тканевая маска для лица должна плотно прилегать к лицу, и человек должен быть в состоянии постирать и высушить ее, не повреждая ее форму. Многие надевают хлопковые маски из-за их легкости.
- Убедитесь, что надели маску правильно. Маска должна плотно прилегать к бокам лица, но внутри оставаться свободной.
- Носите с собой запасную маску.
- Надевайте маску, когда это необходимо. Риск передачи вируса снижается на свежем воздухе. Поэтому на открытом пространстве с соблюдением дистанции с другими людьми риски инфицирования коронавирусной инфекцией меньше.
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