Кабинет министров 16 июня объявил о намерении усилить ответственность за несоблюдение масочного режима. В то же время правительство может пересмотреть вопрос ношения масок на улицах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил важность удержания эпидемии COVID-19 под контролем. Об этом сообщает "Урядовый портал".

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В правительстве хотят усилить ответственность за нарушение масочного режима

Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует внести этот вопрос в повестку дня Кабинета Министров и Верховной Рады. Говорится прежде всего об усилении админответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и в общественном транспорте.

По словам премьера, это нужно из-за роста количества больных COVID-19 в Украине.

Шмигаль отметил, что ответственность за недопущение резкого роста количества больных COVID-19 будет лежать на главах ОГА. Он подчеркнул, что у них есть достаточно полномочий для этого.

В то же время он отметил, что чиновники готовы пересмотреть вопрос ношение масок на улицах.

Людям надо разъяснять эти вопросы. Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными,

– добавил Шмыгаль.

Премьер также призвал ускорить процессы закупок медицинских масок и проконтролировать, чтобы ими наполнили медучреждения и аптеки.

Как правильно носить маску во время жары

Маска задерживает тепло внутри, поэтому становится трудно дышать. Специалисты советуют снять маску, если человек чувствует, что ему сложно дышать, но при этом стараться соблюдать дистанцию – отойти в тень и выпить воды.

Подождите, когда на улице станет прохладнее. Тогда будет возможность избежать жары.

Подберите дышащий материал для маски. Идеальная тканевая маска для лица должна плотно прилегать к лицу, и человек должен быть в состоянии постирать и высушить ее, не повреждая ее форму. Многие надевают хлопковые маски из-за их легкости.

Убедитесь, что надели маску правильно. Маска должна плотно прилегать к бокам лица, но внутри оставаться свободной.

Носите с собой запасную маску.

Надевайте маску, когда это необходимо. Риск передачи вируса снижается на свежем воздухе. Поэтому на открытом пространстве с соблюдением дистанции с другими людьми риски инфицирования коронавирусной инфекцией меньше.

Обратите внимание! Как правильно очищать и дезинфицировать маску в домашних условиях – подробнее читайте по ссылке.

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Как защищает маска и респиратор / Инфографика 24 канала