Кабінет Міністрів 16 червня оголосив про намір посилити відповідальність за недотримання маскового режиму. Водночас уряд може переглянути питання носіння масок на вулицях.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на важливості тримання епідемії COVID-19 під контролем. Про це повідомляє "Урядовий портал".

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В уряді хочуть посилити відповідальність за порушення маскового режиму

Денис Шмигаль заявив, що уряд планує внести це питання до порядку денного Кабінету Міністрів та Верховної Ради. Мовиться насамперед про посилення адмінвідповідальності за недотримання маскового режиму у приміщеннях і в громадському транспорті .

. За словами прем'єра, це потрібно через зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні.

Шмигаль наголосив, що відповідальність за недопущення різкого зростання кількості хворих на COVID-19 лежатиме на главах ОДА. Він наголосив, що в них є достатньо повноважень для цього.

Водночас він зазначив, що урядовці готові переглянути питання носіння масок на вулицях.

Людям треба роз'яснювати ці питання. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними,

– додав Шмигаль.

Прем'єр також закликав прискорити процеси закупівель медичних масок і проконтролювати, щоб ними наповнили медзаклади та аптеки.

Як правильно носити маску під час спеки

Маска затримує тепло всередині, тому стає важко дихати. Фахівці радять зняти маску, якщо людина відчуває, що їй складно дихати , але при цьому намагатися дотримуватися дистанції – відійти в тінь і випити води.

, але при цьому намагатися дотримуватися дистанції – відійти в тінь і випити води. Зачекайте, коли на вулиці стане прохолодніше. Тоді буде можливість уникнути спеки.

Підберіть дихаючий матеріал для маск и. Ідеальна тканинна маска для обличчя повинна щільно прилягати до вашого обличчя, і людина має бути в змозі випрати і висушити її, не пошкоджуючи її форму. Чимало осіб одягають бавовняні маски через їхню легкість.

и. Ідеальна тканинна маска для обличчя повинна щільно прилягати до вашого обличчя, і людина має бути в змозі випрати і висушити її, не пошкоджуючи її форму. Чимало осіб одягають бавовняні маски через їхню легкість. Переконайтеся, що одягнули маску правильно. Маска повинна щільно прилягати до боків обличчя , але всередині залишатися вільною.

, але всередині залишатися вільною. Носіть з собою запасну маску.

Одягайте маску, коли це необхідно. Ризик передачі вірусу знижується на свіжому повітрі. Тому на відкритому просторі з дотриманням дистанції з іншими людьми ризики інфікування коронавірусною інфекцією є меншими.

Зверніть увагу! Як правильно очищати та дезінфікувати маску в домашніх умовах – детальніше читайте за посиланням.

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Як захищає маска та респіратор / Інфографіка 24 каналу