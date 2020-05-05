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      Увеличение доли генерации АЭС создало предаварийную ситуацию в сети

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      АЭС
      АЭС

      Увеличение доли атомной генерации на фоне сокращения спроса на электроэнергию привело сеть к предаварийному состоянию.

      Об этом сообщил главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

      Через действие карантинных ограничений, падение производства и сезонных колебаний спроса, уровень потребления электроэнергии снизился на 9% с начала года, в мае ожидается падение уже на 11%.

      На этом фоне происходит ограничение производства электроэнергии во всех сегментах генерации. Однако такое ограничение почти не влияло на работу атомных электростанций, поскольку блоки украинских АЭС не приспособлены к быстрой смене нагрузки. Как следствие, доля АЭС в структуре генерации, которая в 2019 году составила 53,9%, выросла до 58,4%, а в отдельные дни апреля достигала уже 66%.

      "Исторически достигнута доля генерации АЭС 66% в сутках, и это при наличии ресурса на ГЭС и пониженных уровнях резервов – то была фактически передаварійна ситуация в системе", – заявил главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

      Перекос в сторону атомной генерации создал угрозу безопасности энергосистемы. В 12 из 15 энергоблоков украинских АЭС уже исчерпан проектный срок эксплуатации, в этом месяце он завершится еще на одном блоке. Блоки регулярно останавливают для проведения ремонтных работ, чтобы и в дальнейшем использовать.

      Большая доля одного вида энергии ставит под угрозу всю систему, поскольку делает ее зависимой от конкретного источника энергии, в дополнение к этому увеличивается импортозависимость от энергоресурсов.

      Такая практика не оправдывает себя. Все чаще на АЭС происходят аварийные отключения. Последний случай зафиксирован 29 апреля, когда сработала автоматика на энергоблоке №3 Ривненской АЭС, после чего оно было отключено от сети. Проектный срок эксплуатации блока подошел к концу еще в 2017 году.

      У страны нет средств на безопасный вывод из эксплуатации старых АЭС и строительство новых. Чтобы накопить достаточную сумму в перспективе 10-20 лет, тариф на "дешевую" атомную электроэнергию должны возрасти до десяти раз.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новости Украины АЭС
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