Увеличение доли генерации АЭС создало предаварийную ситуацию в сети

Увеличение доли атомной генерации на фоне сокращения спроса на электроэнергию привело сеть к предаварийному состоянию.

Об этом сообщил главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Через действие карантинных ограничений, падение производства и сезонных колебаний спроса, уровень потребления электроэнергии снизился на 9% с начала года, в мае ожидается падение уже на 11%.

На этом фоне происходит ограничение производства электроэнергии во всех сегментах генерации. Однако такое ограничение почти не влияло на работу атомных электростанций, поскольку блоки украинских АЭС не приспособлены к быстрой смене нагрузки. Как следствие, доля АЭС в структуре генерации, которая в 2019 году составила 53,9%, выросла до 58,4%, а в отдельные дни апреля достигала уже 66%.

"Исторически достигнута доля генерации АЭС 66% в сутках, и это при наличии ресурса на ГЭС и пониженных уровнях резервов – то была фактически передаварійна ситуация в системе", – заявил главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Перекос в сторону атомной генерации создал угрозу безопасности энергосистемы. В 12 из 15 энергоблоков украинских АЭС уже исчерпан проектный срок эксплуатации, в этом месяце он завершится еще на одном блоке. Блоки регулярно останавливают для проведения ремонтных работ, чтобы и в дальнейшем использовать.

Большая доля одного вида энергии ставит под угрозу всю систему, поскольку делает ее зависимой от конкретного источника энергии, в дополнение к этому увеличивается импортозависимость от энергоресурсов.

Такая практика не оправдывает себя. Все чаще на АЭС происходят аварийные отключения. Последний случай зафиксирован 29 апреля, когда сработала автоматика на энергоблоке №3 Ривненской АЭС, после чего оно было отключено от сети. Проектный срок эксплуатации блока подошел к концу еще в 2017 году.

У страны нет средств на безопасный вывод из эксплуатации старых АЭС и строительство новых. Чтобы накопить достаточную сумму в перспективе 10-20 лет, тариф на "дешевую" атомную электроэнергию должны возрасти до десяти раз.