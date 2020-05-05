Збільшення частки генерацї АЕС створило передаварійну ситуації у мережі

Збільшення частки атомної генерації на тлі скорочення попиту на електроенергію довело мережу до передаварійного стану.

Про це повідомив головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко.

Через дію карантинних обмежень, падіння виробництва та сезонних коливань попиту, рівень споживання електроенергії знизився на 9% з початку року, у травні очікується падіння вже на 11%.

На цьому тлі відбувається обмеження виробництва електроенергії в усіх сегментах генерації. Проте таке обмеження майже не впливало на роботу атомних електростанцій, оскільки блоки українських АЕС не пристосовані до швидкої зміни навантаження. Як наслідок, частка АЕС в структурі генерації, що в 2019 році становила 53,9%, зросла до 58,4%, а в окремі дні квітня сягала вже 66%.

"Історично досягнута доля генерації АЕС 66% в добі, і це при наявності ресурсу на ГЕС та знижених рівнях резервів – то була фактично передаварійна ситуація в системі", – заявив головний диспетчер НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Перекіс у бік атомної генерації створив загрозу безпеці енергосистеми. У 12 з 15 енергоблоків українських АЕС вже вичерпано проєктний термін експлуатації, цього місяця він завершиться ще на одному блоці. Блоки регулярно зупиняють для проведення ремонтних робіт, аби і надалі використовувати.

Велика частка одного виду енергії ставить під загрозу всю систему, оскільки робить її залежною від конкретного джерела енергії, в додаток до цього збільшується імпортозалежність від енергоресурсів.

Така практика не виправдовує себе. Все частіше на АЕС відбуваються аварійні відключення. Останній випадок зафіксовано 29 квітня, коли спрацювала автоматика на енергоблоці №3 Рівненської АЕС, після чого його було відключено від мережі. Проєктний термін експлуатації блоку добіг кінця ще у 2017 році.

В країни немає коштів на безпечне виведення з експлуатації старих АЕС та будівництво нових. Аби накопичити достатню суму у перспективі 10-20 років, тариф на "дешеву" атомну електроенергію має зрости до десяти разів.