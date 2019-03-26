Увеличенные пенсии получили почти 9 миллионов украинцев

В марте правительство пересчитало пенсии почти 9 миллионам украинцев. Минимальный размер увеличения составил 100 гривен.

Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

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В чем заключается суть перерасчета пенсий? Показатель средней заработной платы, применяемой для перерасчета пенсий, увеличивается на коэффициент, что соответствует 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50 процентам показателя роста средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, за предыдущий год.

Объем роста пенсий разный. Минимальный рост – 100 гривен. Увеличение на более 1000 гривен получили 2,45 миллиона пенсионеров,

– уточнил Рева.

Размер пенсий увеличен 8 миллионам 970 тысячам украинцам. Еще 2 миллиона 200 тысяч пенсионеров получили единовременную доплату. Не перечислялись пенсии тем категориям людей, которые получают их по специальному законодательству: прокурорам, экс-народным депутатам и тому подобное.

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Министр отметил, что все вопросы относительно перерасчета пенсий можно выяснить в органах Пенсионного фонда.

В октябре 2017 года около 10 миллионам пенсионеров увеличили размер пенсии в зависимости от ряда факторов – в том числе от опасности условий труда и стажа. В 2018 году увеличенные пенсии получили военные пенсионеры. Вторую волну повышения военным пенсионерам осуществили в январе 2019 года. Средний размер пенсий военнослужащих составил 4682 гривны.