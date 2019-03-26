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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Збільшені пенсії отримали майже 9 мільйонів українців

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      Пенсії українців зросли мінімум на 100 гривень
      Пенсії українців зросли мінімум на 100 гривень / НБУ

      У березні уряд перерахував пенсії майже 9 мільйонам українців. Мінімальний розмір збільшення склав 100 гривень.

      Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

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      У чому полягає суть перерахунку пенсій? Показник середньої заробітної плати, який застосовується для перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, за попередній рік.

      Обсяг зростання пенсій різний. Мінімальне зростання – 100 гривень. Збільшення на понад 1000 гривень отримали 2,45 мільйона пенсіонерів,
      – уточнив Рева.

      Розмір пенсій збільшено 8 мільйонам 970 тисячам українцям. Ще 2 мільйони 200 тисяч пенсіонерів отримали одноразову доплату. Не перераховувалися  пенсії тим категоріям людей, які отримують їх за спеціальним законодавством: прокурорам, екс-народним депутатам тощо.

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      Міністр відзначив, що всі питання щодо перерахунку пенсій можна з’ясувати в органах Пенсійного фонду.

      У жовтні 2017 року близько 10 мільйонам пенсіонерів збільшили розмір пенсії в залежності від низки факторів – у тому числі від небезпеки умов праці та стажу. У 2018 році збільшені пенсії отримали військові пенсіонери. Другу хвилю підвищення військовим пенсіонерам здійснили у січні 2019 року. Середній розмір пенсій військовослужбовців склав 4682 гривні.

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      Теги: Новини України Новини політики Пенсія Міністерство соціальної політики
      Джерело: 24 канал
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