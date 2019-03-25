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      Коли пенсіонери отримають другу частину одноразової доплати

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      Пенсіонерам розповіли, коли чекати на одноразову доплату в 1205 гривень
      Пенсіонерам розповіли, коли чекати на одноразову доплату в 1205 гривень / Фото з відкритих джерел

      Друга частина одноразової доплати до пенсії у розмірі надійде у квітні. Загалом ця доплата становить 2410 гривень, однак проводиться двома рівнями. Першу частину пенсіонери отримали у березні.

      Як запевнила заступник голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко, з квітня місяця вони почнуть пенсіонерам надавати другу частину одноразової виплати, передає Укрінформ.

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      За її словами, одноразова доплата до пенсії загалом становить 2410,17 гривень, але її розділили на дві рівні частини по 1205 гривень – одну вже виплатили у березні. Ця сума – це фактично ті кошти, які українцям не заплатили у 2015-2016 роках, коли було зупинено індексацію пенсії.  Гроші, а саме 4,4 мільярда гривень, Пенсійний фонд отримав із надходжень до бюджету грошей від розмитнення автомобілей на "єврономерах".​

      Водночас Ковпашко зауважила, Вона зауважила, що ці гроші виплачують пенсіонерам:

      – які отримують пенсії, призначені згідно з законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

      – які мають повний страховий стаж (35 років для чоловіків, 30-ть – для жінок, а для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, 25 років – чоловіки, 20 років – жінки);

      – у яких розмір пенсії не перевищує суми 1669,20 гривень, або 40% від мінімальної заробітної плати у 4173 гривень.

      "Окрім того, хочу звернути увагу, що виписано чітко в постанові, що ця одноразова виплата абсолютно ніяк не вплине на дохід пенсіонерів, які отримують певні пільги, маючи відповідний статус. І вона не вплине на тих, хто отримує субсидії", – підкреслила керівниця Пенсійного фонду.

      Також вона нагадала, що перерахунок пенсій проведено 10,2 мільйонам громадян України. Відтак, 8,97 мільйона пенсіонерів тепер мають підвищені пенсії.

      З 1 березня Кабінет міністрів розпочав перерахунок розміру пенсій, враховуючи рівень середньої зарплати та інфляції. Такий перерахунок зробили вперше за останні 5 років. Загалом такі виплати мали зрости на 17-18% у всіх, хто їх отримує. Мінімальні ж пенсії мають перерахувати у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. У 2019 році відбудеться це двічі – з 1 липня (з 1 497 до 1 564 гривень) і з 1 грудня (з 1 564 до 1 638 гривень). 

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      Теги: Новини України Гроші Пенсійна реформа Пенсія Пенсійний фонд України
      Джерело: 24 Канал
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