Пенсійна система: що пропонують кандидати в президенти

24 канал вирішив проаналізувати реалістичність обіцянок топ-претендентів на пост глави держави. Пенсії – "вічнозелена" тема для політиків на усіх виборах. Втім, далі обіцянок справа майже не рухається.

Якою бачать пенсійну систему кандидати в президенти – далі в матеріалі 24 каналу.

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Незадоволення пенсіонерів зростає

Пенсійну реформу почали впроваджуватися лише в 2018 році. Завершитися реформа має через десять років. Реформа передбачає перехід від солідарної системи до накопичувальної – це практика європейських країн. Хоча для України цей підхід несе і ризики. За словами доцента кафедри фінансів КНЕУ Тетяни Жибер, головні ризики – нестабільність та слабкість гривні, непередбачуваність розвитку подій, неспроможність влади та ринку робити прогнози навіть на півроку наперед.

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Згідно з реформою, поступово збільшуватиметься пенсійний стаж. З 2018 року вийти на пенсію можна було за умови 25-річного стажу. До 2028 року для виходу на пенсію потрібно буде 35 років стажу. Ті, хто не зможе набрати потрібну кількість років, зможуть вийти на пенсію тільки в 63. Якщо до 65 років у людини буде менше 15 років стажу, на пенсію можна не розраховувати. Замість пенсії в такому випадку буде виплачуватися соціальна допомога, розмір якої буде визначено, виходячи з даних про рівень доходів сім'ї пенсіонера.



Пенсії щороку збільшують, а рівень життя все нижче

Втім, мінімальна пенсія в 2019 році складає трохи менше 1,5 тисячі гривень. Це нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 1,9 тисячі гривень. Згідно з опитуванням, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Кучеріва, 56% українців відзначили погіршення в пенсійному забезпеченні в 2018 році. Це при тому, що в 2017 році незадоволених було 39%. Вочевидь, через затримки з виплатою пенсій і їхній низький рівень на тлі постійно зростаючих цін на товари першої необхідності і підвищення комунальних тарифів.

Що пропонують кандидати в президенти?

Тема пенсій для політиків – священна. Особливо для популістів, які обіцяють забезпечити гідне життя пенсіонерів на кожних виборах. Пенсіонери – найбільш дисципліновані виборці. І за їхні голоси завжди точиться серйозна боротьба. Тому й обіцянки пенсіонерам, як правило, захмарні.

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Юлія Тимошенко, партія ВО "Батьківщина"

Що обіцяє. Юлія Тимошенко обіцяє запровадити персоніфіковану пенсійну систему. Пенсійні внески відкладатимуться на особовий рахунок кожної людини у державному банку протягом усього періоду роботи. Пенсійні збереження будуть щорічно індексуватись, на них нараховуватимуться депозитні відсотки. Держава гарантуватиме збереження приватних пенсійних рахунків усіма своїми ресурсами. Якщо людина не встигне використати гроші на своєму пенсійному рахунку за життя, суму, яка залишиться, будуть успадковувати члени її родини. Буде скасовано порядок, який позбавляє пенсій працюючих пенсіонерів.

За словами керівника Інституту громадянських свобод Галини Третьякової, Юлія Тимошенко пропонує гібридну пенсійну систему: одночасно приватну і державну. І в такій пенсійній системі багато загроз.

В Україні слабкі державні інституції. Рахунки пенсіонерів у державних банках можуть бути націоналізовані. Тому треба систему накопичування пенсій робити повністю приватною, аби зберегти для українців в їх власності хоч якісь накопичення. Тимошенко натомість завжди прагне до державницької власності. І держава може сказати, що всі кошти забирає на свої потреби. Як свого часу було з банком "Україна",

– зауважує Галина Третьякова.



Юлія Тимошенко пропонує приватну і державну систему накопичення пенсій

Фахівець зазначає: централізована система накопичення пенсій може не витримати тиску державних богів. Так було в Польщі, країнах Балтії, Угорщині. Ці країни націоналізували другий накопичувальний пенсійний рівень.

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"Тимошенко не вказує на джерела наповнення пенсійних рахунків. Роботодавець вираховуватиме чи держава наповнюватиме? Перший внесок внесе держава? Тому зрозуміти архітектуру до кінця неможливо", – зауважує Третьякова.

Петро Порошенко

Що обіцяє. Петро Порошенко обіцяє зосередити соціальну підтримку на найменш забезпечених верствах населення. Зокрема, самотніх людях похилого віку. Також чинний президент обіцяє, що зростання зарплат дасть змогу постійно підвищувати також і пенсії, забезпечивши їх гідний рівень.



Петро Порошенко обіцяє. що пенсії зростуть тоді, коли підвищаться зарплати

З одного боку, Порошенко не обіцяє манну небесну пенсіонерам. З іншого, якщо подивитися на загальну картину з пенсіями, то висновки говорять самі за себе. Мінімальну пенсію отримує більше половини українців-пенсіонерів. В той же час корупція серед чиновників залишається на високому рівні. Лише скандал з оборудками на сотні мільйонів в "Укроборонпромі" зайвий раз свідчить про те, чому пенсіонери отримують такі низькі пенсії – надто високий так званий корупційний податок.

Володимир Зеленський, партія "Слуга народу"

Що обіцяє: Володимир Зеленський обіцяє перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи. Всі страхові накопичення, зроблені людиною за життя, не пропадатимуть у фондах, а переходитимуть у спадщину.



Володимир Зеленський планує перехід на накопичувальну систему

Як зауважує Галина Третьякова, замало казати тільки про перехід на накопичувальну систему. За її словами, в Україні 11 мільйонів 480 тисяч пенсіонерів. Якщо відмовитися від нинішньої солідарної пенсійної системи, це означатиме припинення з боку держави виконання зобов’язань перед усіма пенсіонерами? То тоді ми матимемо стільки ж судових позовів. В тому числі – до Європейського суду з прав людини.

Якщо переходимо на накопичувальну пенсійну систему, то що робимо з тими, хто на солідарній? В цій тезі зарито багато собак. Яких людей підключаємо до нової системи? 20-річних? 35-річних? 55-річних? Найманих працівників чи суб’єктів підприємницької діяльності? Система обов’язкова чи добровільна? Внески централізовані чи ні? Є фонд гарантування?

– наголошує Третьякова.

Анатолій Гриценко, "Громадянська позиція"

Що обіцяє. Анатолій Гриценко обіцяє, що мінімальна пенсія не буде нижчою реального прожиткового мінімуму. Гриценко обіцяє підвищити пенсії до економічно обґрунтованого рівня, що справедливо врахує трудовий внесок і кваліфікацію.



Анатолій Гриценко обіцяє пенсії не нижче реального прожиткового мінімуму

Як зазначає Галина Третьякова, теза правильна. Але треба знати, як ми обраховуватимемо прожитковий мінімум? За старими постановами з радянських часів чи за американською або європейською методологіями?

Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, до яких прирівнюють чомусь пенсіонерів, як Освенцим – 1,5 тисячі гривень. Це вже попрання гідності. Цього треба позбавлятися, і змінювати методологію. Гриценко готовий до цього йти. Але треба фахівці, які б займалися соціальною тематикою,

– вважає експерт.

Юрій Бойко, "Опозиційна платформа – За життя"

Що обіцяє. Юрій Бойко обіцяє забезпечити перегляд несправедливої пенсійної реформи. Мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію становитиме 15 років, буде відновлено пільговий 25-річний стаж для працівників окремих професій.



Юрій Бойко хоче зменшити вік виходу на пенсію, що збільшить податковий тягар

За словами Галини Третьякової, в Україні опосередковано підняли пенсійний вік. І в 2019 році на пенсію вже виходитимуть у 63 роки, а далі цей коридор збільшуватиметься.

Повернення назад виходу на пенсію вимагатиме збільшення витрат. Це збільшить кількість пенсіонерів, а працюючий клас пресуватимуть підвищеними податками. На це треба великі грошові маси. Десятки мільярдів гривень на рік. Той, хто голосуватиме за Бойка, має розуміти: пенсіонерам – покращення, але працюючі платитимуть більше,

– наголосила Галина Третьякова.

Олег Ляшко, Радикальна партія

Що обіцяє: Олег Ляшко вважає, що справедливість – це коли "доярки та свинарки отримують пенсію більшу, ніж у прокурорів. Бо перші все життя важко пахали, а другі сиділи в теплих кріслах. Справедливість – це перерахунок пенсій колишнім колгоспникам, які працювали за "галочки" і трудодні. Вони заслужили на гідну старість, а не на жебрацьке існування".



Олег Ляшко збільшить пенсії дояркам і свинаркам

Суцільний популізм. Таке враження, що низькі пенсії лише в доярок і свинарок. При цьому Олег Ляшко не вказує, яким чином підвищуватиме пенсії на селі, які джерела, система нарахування? Звичайне загравання з жителями, які проживають у сільській місцевості.

Олександр Вілкул, "Опоблок – Партія миру і розвитку"

Що обіцяє: Олександр Вілкул обіцяє, що пенсія буде не нижчою 40% від середньої заробітної плати. Додаткові відрахування на пенсійний рахунок не обкладатимуться податком. І ще – державний страховий поліс кожному пенсіонеру.



Олександр Вілкул пенсії хоче підвищити, але доведеться зменшити зарплати

Галина Третьякова зауважує: збільшення до 40% з нинішніх майже 30% – правильно. Це відповідає нашій угоді з Міжнародною організацією праці. Водночас виникає питання – звідки взяти додаткові гроші?

Хто наповнюватиме 10% додатково в фонд зарплати для збільшення пенсій? Це сто двадцять мільярдів гривень. Від кого Вілкул забере ці гроші? В армії, охорони здоров’я, освіти? Скоротить держслужбу? Підвищить ПДВ? Якщо це споживчий податок, то це потягне за собою і підвищення цін на харчі. І його оплатять ті ж пенсіонери,

– підкреслила Третьякова.

Руслан Кошулинський, ВО "Свобода"

Що обіцяє. Руслан Кошулинський обіцяє скасувати несправедливу пенсійну реформу та ухвалити закон про багаторівневе пенсійне забезпечення. Узалежнити пенсійний вік буде від середньої тривалості життя. Встановити пряму залежність розміру пенсії від стажу роботи та допустиму п’ятикратну різницю між максимальною і мінімальною пенсією для солідарної пенсійної системи.



Руслан Кошулинський хоче відмінити вже розпочату пенсійну реформу

За словами Третьякової, є європейські приклади, коли при виході на пенсію діє система: страховий стаж і вік складають разом 100. У нас 35 років страховий стаж, відповідно, на повну пенсію можна вийти в 65 років. Але як ця формула працюватиме – не зрозуміло.

Валентин Наливайченко, партія "Справедливість"

Що обіцяє. Валентин Наливайченко обіцяє забезпечити зростання економіки, зарплат і пенсій. Крім того, ухвалити Кодекс соціального захисту громадян. Уряд буде зобов’язаний вчасно і в повному обсязі виплачувати гідну зарплату, пенсії, стипендії, соціальні виплати та допомоги. Невиконання зобов’язань матиме наслідком жорстке кримінальне покарання.



Валентин Наливайченко обіцяє підвищення пенсій і Кодекс соціального захисту

Досить розмиті обіцянки без жодної конкретики. До того ж, ухвалення Кодексу соціального захисту, введення кримінального покарання за невиконання – довгий і складний шлях. Щоб втілити такий масштабний план, потрібна консолідована робота всіх гілок влади України.

Жоден з кандидатів у президенти не має чіткої програми щодо молодих пенсіонерів і тих, хто ще працює. Намагаються захистити тих, хто на пенсії, розуміючи, що вони погано захищені. І це навіть не пенсійна реформа, а купівля голосів. Тому постійно завалюються пенсійні програми. А повинно бути навпаки. Треба робити опитування, і експерти повинні будувати пенсійну систему, яка має підійти людям. І працюючим, і ні. Політики мають розмовляти з людьми про їхні фінанси не тільки сьогодні, але й завтра,

– підкреслює Галина Третьякова.