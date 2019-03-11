Пенсионная система: что предлагают кандидаты в президенты

24 канал решил проанализировать реалистичность обещаний топ-претендентов на пост главы государства. Пенсии – "вечнозеленая" тема для политиков на всех выборах. Впрочем, дальше обещаний дело почти не движется.

Какой видят пенсионную систему кандидаты в президенты – далее в материале 24 канала.

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Недовольство пенсионеров растет

Пенсионную реформу начали внедряться только в 2018 году. Завершиться реформа должна через десять лет. Реформа предусматривает переход от солидарной системы к накопительной – это практика европейских стран. Хотя для Украины этот подход несет и риски. По словам доцента кафедры финансов КНЭУ Татьяны Жибер, главные риски – нестабильность и слабость гривны, непредсказуемость развития событий, несостоятельность власти и рынка делать прогнозы даже на полгода вперед.

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Согласно реформе, постепенно будет увеличиваться пенсионный стаж. С 2018 года выйти на пенсию можно было при условии 25-летнего стажа. До 2028 года для выхода на пенсию нужно будет 35 лет стажа. Те, кто не сможет набрать нужное количество лет, смогут выйти на пенсию только в 63. Если до 65 лет у человека будет менее 15 лет стажа, на пенсию можно не рассчитывать. Вместо пенсии в таком случае будет выплачиваться социальная помощь, размер которой будет определен, исходя из данных об уровне доходов семьи пенсионера.



Пенсии ежегодно увеличивают, а уровень жизни все ниже

Впрочем, минимальная пенсия в 2019 году составляет чуть менее 1,5 тысячи гривен. Это ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 1,9 тысячи гривен. Согласно опросу, проведенному фондом "Демократические инициативы" имени Кучерива, 56% украинцев отметили ухудшение в пенсионном обеспечении в 2018 году. Это при том, что в 2017 году недовольных было 39%. Очевидно, из-за задержки с выплатой пенсий и их низкого уровеня на фоне постоянно растущих цен на товары первой необходимости и повышение коммунальных тарифов.

Что предлагают кандидаты в президенты?

Тема пенсий для политиков – священная. Особенно для популистов, которые обещают обеспечить достойную жизнь пенсионеров на каждых выборах. Пенсионеры - наиболее дисциплинированные избиратели. И за их голоса всегда идет серьезная борьба. Поэтому и обещания пенсионерам, как правило, заоблачные.

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Юлия Тимошенко, партия ВО "Батькивщина"

Что обещает. Юлия Тимошенко обещает ввести персонифицированную пенсионную систему. Пенсионные взносы будут откладываться на личный счет каждого человека в государственном банке в течение всего периода работы. Пенсионные сохранения будут ежегодно индексироваться, на них будут начисляться депозитные проценты. Государство будет гарантировать сохранность частных пенсионных счетов всеми своими ресурсами. Если человек не успеет использовать деньги на своем пенсионном счете, сумму, которая останется, будут наследовать члены его семьи. Будет отменен порядок, который лишает пенсий работающих пенсионеров.

По словам руководителя Института гражданских свобод Галины Третьяковой, Юлия Тимошенко предлагает гибридную пенсионную систему: одновременно частную и государственную. Но при такой пенсионной системе много угроз.

В Украине слабые государственные институты. Счета пенсионеров в государственных банках могут быть национализированы. Поэтому надо систему накопления пенсий делать полностью частной, чтобы сохранить для украинцев в их собственности хоть какие-то накопления. Тимошенко зато всегда стремится к государственной собственности. И государство может сказать, что все средства забирает на свои нужды. Как в свое время было с банком "Украина",

– отмечает Галина Третьякова.



Юлия Тимошенко предлагает частную и государственную систему накопления пенсий

Специалист отмечает: централизованная система накопления пенсий может не выдержать давления государственных богов. Так было в Польше, странах Балтии, Венгрии. Эти страны национализировали второй накопительный пенсионный уровень.

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"Тимошенко не указывает на источники наполнения пенсионных счетов. Работодатель будет считать или государство будет наполнять? Первый взнос внесет государство? Поэтому понять архитектуру до конца невозможно", – говорит Третьякова.

Петр Порошенко

Что обещает. Петр Порошенко обещает сосредоточить социальную поддержку на наименее обеспеченных слоях населения. В частности, одиноких людях пожилого возраста. Также действующий президент обещает, что рост зарплат позволит постоянно повышать также и пенсии, обеспечив их достойный уровень.



Петр Порошенко обещает. что пенсии вырастут тогда, когда повысятся зарплаты

С одной стороны, Порошенко не обещает манну небесную пенсионерам. С другой, если посмотреть на общую картину с пенсиями, то выводы говорят сами за себя. Минимальную пенсию получает более половины украинцев-пенсионеров. В то же время коррупция среди чиновников остается на высоком уровне. Только скандал с махинациями на сотни миллионов в "Укроборонпроме" лишний раз свидетельствует о том, почему пенсионеры получают такие низкие пенсии – слишком высокий так называемый коррупционный налог.

Владимир Зеленский, партия "Слуга народа"

Что обещает: Владимир Зеленский обещает переход от солидарной к накопительной пенсионной системе. Все страховые накопления, сделанные человеком при жизни, не будут пропадать в фондах, а будут переходить в наследство.



Владимир Зеленский планирует переход на накопительную систему

Как отмечает Галина Третьякова, мало говорить только о переходе на накопительную систему. По ее словам, в Украине 11 миллионов 480 тысяч пенсионеров. Если отказаться от нынешней солидарной пенсионной системы, это будет означать прекращение со стороны государства выполнения обязательств перед всеми пенсионерами? Тогда у нас будет столько же судебных исков. В том числе – в Европейский суд по правам человека.

Если переходим на накопительную пенсионную систему, то что делаем с теми, кто на солидарной? В этом тезисе зарыто много собак. Каких людей подключаем к новой системе? 20-летних? 35-летних? 55-летних? Наемных работников или субъектов предпринимательской деятельности? Система обязательна или добровольна? Взносы централизованные или нет? Есть фонд гарантирования?

– отмечает Третьякова.

Анатолий Гриценко, "Гражданская позиция"

Что обещает. Анатолий Гриценко обещает, что минимальная пенсия не будет ниже реального прожиточного минимума. Гриценко обещает повысить пенсии до экономически обоснованного уровня, что справедливо учтет трудовой вклад и квалификацию.



Анатолий Гриценко обещает пенсии не ниже реального прожиточного минимума

Как отмечает Галина Третьякова, тезис правильный. Но надо знать, как мы будем высчитывать прожиточный минимум? По старым постановлениям с советских времен, или по американской или европейской методологиям?

Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, к которым приравнивают почему-то пенсионеров, как Освенцим – 1,5 тысячи гривен. Это уже попрание достоинства. От этого надо избавляться и менять методологию. Гриценко готов к этому идти. Но нужны специалисты, которые бы занимались социальной тематикой,

– считает эксперт.

Юрий Бойко, "оппозиционная платформа - За жизнь"

Что обещает. Юрий Бойко обещает обеспечить пересмотр несправедливой пенсионной реформы. Минимальный страховой стаж для выхода на пенсию составит 15 лет, будет возобновлен льготный 25-летний стаж для работников отдельных профессий.



Юрий Бойко хочет уменьшить возраст выхода на пенсию, что увеличит налоговое бремя

По словам Галины Третьяковой, в Украине косвенно подняли пенсионный возраст. И в 2019 году на пенсию уже будут выходить в 63 года, а дальше этот коридор будет увеличиваться.

Возвращение обратно выхода на пенсию потребует увеличения расходов. Это увеличит количество пенсионеров, а работающий класс будут прессовать повышенными налогами. На это надо большие денежные массы. Десятки миллиардов гривен в год. Тот, кто будет голосовать за Бойко, должен понимать: пенсионерам – улучшение, но работающие будут платить больше,

– отметила Галина Третьякова.

Олег Ляшко, Радикальная партия

Что обещает: Олег Ляшко считает, что справедливость – это когда "доярки и свинарки получают пенсию большую, чем у прокуроров. Потому что первые всю жизнь тяжело пахали, а вторые сидели в теплых креслах. Справедливость – это перерасчет пенсий бывшим колхозникам, которые работали за галочки и трудодни. Они заслужили достойную старость, а не на нищенское существование".



Олег Ляшко увеличит пенсии дояркам и свинаркам

Сплошной популизм. Такое впечатление, что низкие пенсии лишь у доярок и свинарок. При этом Олег Ляшко не указывает, каким образом будет повышать пенсии в селе, источники, система начисления? Обычное заигрывание с жителями, проживающими в сельской местности.

Александр Вилкул, "Опоблок – Партия мира и развития"

Что обещает: Александр Вилкул обещает, что пенсия будет не ниже 40% от средней заработной платы. Дополнительные отчисления на пенсионный счет не будут облагаться налогом. И еще – государственный страховой полис каждому пенсионеру.



Александр Вилкул пенсии хотят повысить, но придется уменьшить зарплаты

Галина Третьякова отмечает: увеличение до 40% с нынешних почти 30% – правильно. Это соответствует нашему соглашению с Международной организацией труда. В то же время возникает вопрос – откуда взять дополнительные деньги?

Кто будет наполнять 10% дополнительно в фонд зарплаты для увеличения пенсий? Это сто двадцать миллиардов гривен. У кого Вилкул заберет эти деньги? У армии, здравоохранения, образования? Сократит госслужбу? Повысит НДС? Если это потребительский налог, то это потянет за собой и повышение цен на продукты. И его оплатят те же пенсионеры,

– подчеркнула Третьякова.

Руслан Кошулинский, ВО "Свобода"

Что обещает. Руслан Кошулинский обещает отменить несправедливую пенсионную реформу и принять закон о многоуровневом пенсионном обеспечении. Пенсионный возраст сделать зависимым от средней продолжительности жизни. Установить прямую зависимость размера пенсии от стажа работы и допустимое пятикратную разницу между максимальной и минимальной пенсией для солидарной пенсионной системы.



Руслан Кошулинский хочет отменить уже начатую пенсионную реформу

По словам Третьяковой, есть европейские примеры, когда при выходе на пенсию действует система: страховой стаж и возраст составляют вместе 100. У нас 35 лет страховой стаж, соответственно, на полную пенсию можно выйти в 65 лет. Но как эта формула будет работать – не понятно.

Валентин Наливайченко, партия "Справедливость"

Что обещает. Валентин Наливайченко обещает обеспечить рост экономики, зарплат и пенсий. Кроме того, принять Кодекс социальной защиты граждан. Правительство будет обязано своевременно и в полном объеме выплачивать достойную зарплату, пенсии, стипендии, социальные выплаты и пособия. Невыполнение обязательств будет иметь как следствие жесткое уголовное наказание.



Валентин Наливайченко обещает повышение пенсий и Кодекс социальной защиты

Довольно размытые обещания без всякой конкретики. К тому же, принятие Кодекса социальной защиты, введения уголовного наказания за неисполнение – долгий и сложный путь. Чтобы воплотить такой масштабный план, нужна консолидированная работа всех ветвей власти Украины.

Ни один из кандидатов в президенты не имеет четкой программы в отношении молодых пенсионеров и тех, кто еще работает. Пытаются защитить тех, кто на пенсии, понимая, что они плохо защищены. И это даже не пенсионная реформа, а покупка голосов. Поэтому постоянно заваливаются пенсионные программы. А должно быть наоборот. Надо делать опросы, и эксперты должны строить пенсионную систему, которая должна подойти людям. И работающим, и нет. Политики должны разговаривать с людьми об их финансах не только сегодня, но и завтра,

– подчеркивает Галина Третьякова.