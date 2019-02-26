Індексація пенсій, як гречка перед виборами, – експертка

Підвищення пенсій дуже схоже на гречку перед виборами. Так, як перед виборами роздають продукти й обіцянки, так роздали індексацію пенсій.

Про це в прямому ефірі 24 каналу сказала заступниця директора "Центру економічної стратегії" Марія Репко.

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За її словами, в пенсійній реформі Гройсмана та Реви, яка відбулася у минулих роках, запланована автоматична індексація.

Це є правильна політика, коли в законі пишуть, що пенсії будуть збільшуватися кожного року відповідно до рівня інфляції та мінімальної зарплати,

– зазначила експертка.

Ця роздача двох тисяч гривень перед під виборами не дуже обгрунтована.

"Загалом, добре, що пенсіонери отримали ці гроші, вони їм не завадять. Також добре, що джерелом цих коштів виступили не інфляційні виплати. За словами політиків, ці кошти взяли з розмитнених авто на єврономерах", – додала Марія Репко.

Проте ці виплати – це передвиборча гречка. Якби дійсно хотіли повернути недоіндексовану пенсію, то сума виплати була б близько 8 тисяч гривень. Ця виплата одноразова, тому це не є політика подолання бідності, – підсумувала представниця "Центру економічної стратегії".

З 1 березня уряд перерахує розмір пенсій. Оновлення відбудеться з урахуванням рівня середньої зарплати та інфляції. Такий перерахунок зроблять вперше за останні 5 років. Зросте пенсія у всіх, хто її отримує.