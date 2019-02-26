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      Индексация пенсий, как гречка перед выборами, – эксперт

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      Повышение пенсий очень похоже на гречку перед выборами. Так, как перед выборами раздают продукты и обещания, так раздали индексацию пенсий.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу сказала заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

      Читайте также: Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как

      По ее словам, в пенсионной реформе Гройсмана и Ревы, которая состоялась в прошлых годах, запланирована автоматическая индексация.

      Это правильная политика, когда в законе пишут, что пенсии будут увеличиваться каждый год согласно уровню инфляции и минимальной зарплаты,
      – отметила эксперт.

      Эта раздача двух тысяч гривен перед под выборами не очень обоснована.

      "В общем, хорошо, что пенсионеры получили эти деньги, они им не помешают. Также хорошо, что источником этих средств выступили не инфляционные выплаты. По словам политиков, эти средства взяли из растаможенных авто на еврономерах", – добавила Мария Репко.

      Однако эти выплаты – это предвыборная гречка. Если бы действительно хотели вернуть недоиндексированную пенсию, то сумма выплаты была бы около 8 тысяч гривен. Эта выплата одноразовая, поэтому это не политика преодоления бедности, – подытожила представительница "Центра экономической стратегии".

      С 1 марта правительство пересчитает размер пенсий. Обновление произойдет с учетом уровня средней зарплаты и инфляции. Такой перерасчет сделают впервые за последние 5 лет. Вырастет пенсия у всех, кто ее получает.

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Пенсионная реформа Пенсіонери Пенсионный фонд
      Источник: 24 канал
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