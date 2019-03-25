Когда пенсионеры получат вторую часть одноразовой доплаты

Вторая часть одноразовой доплаты к пенсии в размере поступит в апреле. В целом эта доплата составляет 2410 гривен, однако проводится двумя уровнями. Первую часть пенсионеры получили в марте.

Как заверила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, с апреля они начнут пенсионерам предоставлять вторую часть единовременной выплаты, передает "Укринформ".

Читайте также: Повышение пенсии в марте 2019: на одну буханку хлеба в день

По ее словам, одноразовая доплата к пенсии в целом составляет 2410,17 гривен, но ее разделили на две равные части по 1205 гривен – одну уже выплатили в марте. Эта сумма – это фактически те средства, которые украинцам не заплатили в 2015–2016 годах, когда было остановлена индексация пенсии. Деньги, а именно 4,4 миллиарда гривен, Пенсионный фонд получил из поступлений в бюджет средств от растаможки автомобилей на "еврономерах".

В то же время Ковпашко заметила, она отметила, что эти деньги выплачивают пенсионерам:

– которые получают пенсии, назначенные в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

– которые имеют полный страховой стаж (35 лет для мужчин, 30-ти – для женщин, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, 25 лет – мужчины, 20 лет – женщины);

– у которых размер пенсии не превышает суммы 1669,20 гривен, или 40% от минимальной заработной платы в 4173 гривен.

"Кроме того, хочу обратить внимание, что выписано четко в постановлении, что эта единовременная выплата абсолютно никак не повлияет на доход пенсионеров, которые получают определенные льготы, имея соответствующий статус. И она не повлияет на тех, кто получает субсидии", – подчеркнула руководитель Пенсионный фонд.

Также она напомнила, что перерасчет пенсий проведен 10,2 миллионам граждан Украины. Поэтому, 8,97 миллиона пенсионеров теперь имеют повышенные пенсии.

С 1 марта Кабинет министров начал перерасчет размера пенсий, учитывая уровень средней зарплаты и инфляции. Такой перерасчет сделали впервые за последние 5 лет. В общем такие выплаты должны были вырасти на 17-18% у всех, кто их получает. Минимальные же пенсии должны перечислить в связи с увеличением прожиточного минимума. В 2019 году произойдет это дважды – с 1 июля (с 1497 до 1564 гривен) и с 1 декабря (с 1564 до 1638 гривен).