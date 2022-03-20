Военная разведка Украины фиксирует увеличение отказов оккупантов от дальнейшего участия в войне. Осознавая свое будущее, российские солдаты массово обращаются к своим родственникам с просьбой посодействовать их возвращению домой.

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Вражеские командиры не дают этого сделать любыми методами

Командиры оккупационных подразделений пытаются изолировать своих служащих, которые отказываются от дальнейшего участия в войне, от остального личного состава и держать их под стражей. Солдат запугивают уголовной ответственностью и репрессиями против родственников.

В Херсонской и Николаевской областях в оккупационных подразделениях, участвовавших в непосредственных боевых столкновениях с украинскими воинами, резко увеличивается количество так называемых "отказчиков". Увидев реальную силу защитников Украины и поняв свои ближайшие перспективы, оккупантов уже не интересует легкий заработок и возможность мародерства, которые обещали им перед вторжением в Украину,

– рассказали в ГУР.

Когда же родственники оккупантов в России обращаются в воинские части, их уверяют, что с солдатами "все хорошо и они находятся на территории Крыма".

К ответственности будут привлечены все

Главное управление украинской разведки отмечает, что за совершение военных преступлений против народа Украины все виновные будут привлечены к ответственности.

Советуем представителям оккупационных войск как можно быстрее слаживать оружие, и искать возможность сдаваться в плен. Это единственная возможность сохранить свою жизнь и избежать репрессий со стороны российских властей,

– добавили в ГУР.

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