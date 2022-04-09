На Черниговщине известно о 300 погибших

Об этом заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Он отметил, что в настоящее время в области из-за российского вторжения погибли около 300 гражданских людей и еще 1000 – ранены.

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Глава Черниговской ОВА рассказал, что цифры постоянно уточняются, ведь многие считаются пропавшими без вести. Кроме того, родные обнаруживают тела погибших.

Чаус отметил, что в Чернигове под завалами еще есть тела погибших. Он рассказал о проблемах с разборами завалов.

Я почти уверен, что в Чернигове под завалами еще есть тела. Почему? Потому что большие разрушения, которые были… Если бы мы их разбирали без спецтехники, которой у нас не было, мы бы не вытащили тела и потеряли спасателей. Потому мы приняли решение ждать спецтехнику и разбирать завалы,

– рассказал Чаус.