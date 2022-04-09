На Чернігівщині відомо про 300 загиблих

Про це заявив глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Він зазначив, що наразі в області через російське вторгнення загинуло близько 300 цивільних людей та ще 1000 – поранені.

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Глава Чернігівської ОВА розповів, що цифри постійно уточнюються, адже багато людей вважаються зниклими безвісти. Окрім того, рідні знаходять тіла загиблих.

Чаус зазначив, що в Чернігові під завалами ще є тіла загиблих. Він розповів про проблеми з розбиранням завалів.

Я майже впевнений, що в Чернігові під завалами ще є тіла. Чому? Тому що великі руйнування, які були… Якби ми їх розбирали без спецтехніки, якої у нас не було, то ми б не витягнули тіла та втратили рятувальників. Тому ми прийняли рішення чекати спецтехніку та розбирати завали,

– розповів Чаус.

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