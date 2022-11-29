Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Он также отметил, что мы очень ждем завершения этой встречи, ведь началась она очень обнадеживающе.

Читайте также Кулеба раскрыл главные темы заседания НАТО в Бухаресте

Выступление секретаря НАТО Столтенберга было вдохновенным – он даже позволил себе несколько необычных вещей.

Столтенберг высказал мнение большинства стран-членов НАТО – отметил, что все страны платят высокую цену за эту войну, но – деньгами, а Украина – кровью,

– говорит Пионтковский.

Еще, по мнению публициста, крайне важен тезис о том, что после завершения войны и победы Украина станет членом НАТО.

Подробнее о встрече НАТО в Бухаресте: смотрите видео

"По моему мнению, такие слова Столтенберга действительно отражают настроение в Альянсе и являются реакцией на ужасные действия России в Украине. В такой атмосфере будут приниматься серьезные решения сегодня", – убежден Андрей Пионтковский.

Получит ли Украина танки

По словам Пионтковского, есть три способа остановить российские преступления против человечества:

Системы ПВО;

Ракеты ATACKMS – это оружие сдерживания;

Украине нужно оружие для наступления – танки и самолеты.

"Футбол" системами Patriot от Германии