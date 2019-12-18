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      Уволенный за антисемитизм консул Украины в ФРГ Марущинец восстановился в должности

      37 Читати новину українською
      Василий Марущинец / Соцсети

      Шестой апелляционный административный суд восстановил в должности скандального консула Генконсульства Украины в немецком Гамбурге Василия Марущинца. Украинское Министерство иностранных дел с таким решением суда не согласно, однако было вынужденно его выполнить.

      Как сообщает пресс служба МИД Украины, Марущинец вернулся на дипломатическую службу 9 декабря. Кроме того, согласно решению суда, ему выплатили более 230 тысяч гривен – это сумма среднего заработка за время вынужденного прогула.

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      В то же время в МИД подчеркнули, что они продолжают считать действия и публичные высказывания Марущинца "несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата, а также такими, которые нанесли существенный вред международному имиджу и авторитету Украины".

      Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции, МИД 17 декабря 2019 года подал кассационную жалобу в Верховный Суд с целью установления истины в этом резонансном деле,
      – добавили в ведомстве.

      Что известно про Василия Марущинца и почему он попал в скандал

      В мая 2018 года появилась информация, что консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещал в соцсетях публикации антисемитского характера. В частности, скандально известный блогер Анатолий Шарий сообщил, что дипломат разместил в своем Facebook следующие публикации: "Жиды объявили войну Германии в 1934 году", "Боже, накажи жидов", "Бабий Яр. Не евреи в 1941 году, а украинцы 1918-1941 здесь убиты "и другие.

      Из-за этого в украинском МИДе открыли дисциплинарное производство. Во время этого дисциплинарного производства Марущинец письменно подтвердил, что является автором этих позорных публикаций. В итоге его уволили за нарушение присяги государственного служащего.

      Впоследствии Марущинец обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде Киева. Правда, суд полностью согласился с выводами Дисциплинарной комиссии МИД и признал правомерным увольнение генконсула. Впрочем, Марущинец повторно обжаловал решение суда первой инстанции в Шестом апелляционном административном суде.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины МИД Украины евреи Скандал Новости политики
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