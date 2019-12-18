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      Звільнений за антисемітизм консул України у ФРН Марущинець поновився на посаді

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      Василь Марущинець / Соцмережі

      Шостий апеляційний адміністративний суд поновив на посаді скандального консула Генконсульства України в німецькому Гамбурзі Василя Марущинця. Українське Міністерство закордонних справ з таким рішенням суду не погоджується, проте було змушеним його виконати.

      Як повідомляє пресслужба МЗС України, Марущинець повернувся на дипломатичну службу 9 грудня. Крім того, згідно з рішенням суду, йому виплатили понад 230 тисяч гривень – це сума середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

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      Водночас у МЗС наголосили, що вони продовжують вважати дії та публічні висловлювання Марущинця "несумісними з високим званням державного службовця та українського дипломата, а також такими, що завдали суттєвої шкоди міжнародному іміджу та авторитету України".

      Не погоджуючись з поновленням на дипломатичній службі Марущинця та відсутністю належної правової аргументації в рішенні суду апеляційної інстанції, МЗС 17 грудня 2019 року подало касаційну скаргу до Верховного Суду з метою встановлення істини у цій резонансній справі,
      – додали у відомстві.

      Що відомо про Василя Марущинця та чому він потрапив у скандал

      У травні 2018 року з'явилася інформація, що консул України в Гамбурзі Василь Марущинець розміщував у соцмережах публікації антисемитського характеру. Зокрема, скандально відомий блогер Анатолій Шарій повідомив, що дипломат розмістив в своєму Facebook такі публікації: "Жиди оголосили війну Німеччині в 1934 році", "Боже, покарай жидів" , "Бабин Яр. Не жиди в 1941 році, а українців 1918-1941 тут убито" тощо.

      Через це в українському МЗС відкрили дисциплінарне провадження. Під час цього дисциплінарного провадження Марущинець письмово підтвердив, що є автором цих ганебних публікацій. У підсумку його звільнили за порушення присяги державного службовця.

      Згодом Марущинець оскаржив своє звільнення в Окружному адміністративному суді Києва. Щоправда, суд повністю погодився з висновками Дисциплінарної комісії МЗС та визнав правомірним звільнення генконсула. Втім, Марущинець повторно оскаржив рішення суду першої інстанції в Шостому апеляційному адміністративному суді.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Скандал євреї МЗС України
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