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      Уволены одиозные лесники в Харьковской области и Закарпатье, – Гончарук о кадровых чистках

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      Алексей Гончарук / Getty Images

      Украинский премьер Алексей Гончарук подвел итоги работы своего правительства по очистке лесной отрасли от коррупции.

      Как напомнил глава правительства в телеграме, примерно месяц назад он поставил новому руководителю Гослесагентства приоритетную задачу – провести кадровые чистки в ведомстве, оставив только порядочных сотрудников. Как следствие, в Гослесагентстве происходит полный аудит деятельности и начался процесс вычищения лесного хозяйства Украины от коррупционеров.

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      В частности, уволили

      • Руководителя Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерия Мургу. По словам Гончарука, многочисленные жалобы по нему подтвердились, поэтому его уволили первым среди всех областных руководителей.
      • Главу "Гутянского лесного хозяйства" на Харьковщине Виктора Сысу. Интересно, что в середине июля во время своей поездки в Харьковскую область президент Владимир Зеленский попросил номер и сам набрал Сысу. Дело в том, что последнего называют одним из главных нарушителей правил леса и "наиболее черным лесорубом" на Харьковщине.

      Віктор Сиса, Валерій Мурга, Гончарук. ліси, Кабмін
      Виктор Сыса и Валерий Мурга

      Объемы незаконных рубок на предприятии оценены в 32 миллиона государственных убытков. Долги предприятия – 30 миллионов. Одновременно есть фиктивные сведения об идеальном финансовом состоянии и закупке транспортных средств без согласования с Гослесагентством. Всю эту информацию передали в правоохранительные органы. Теперь они должны провести полноценное расследование, а виновные – понести ответственность,
      – отметил Гончарук.

      Также премьер сообщил, что

      • В начале февраля в Украине запустили торговлю всей необработанной древесиной на электронных аукционах. Он подчеркнул, что это является прозрачным ценообразованием и выводом рынка древесины из тени.
      • Осенью 2019 года состоялся запуск онлайн-реестра заготовки древесины и электронной карты вырубок. Поэтому теперь каждый украинец может ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления вырубки.

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      Что известно о старте централизованного учета древесины в Украине

      Премьер-министр Алексей Гончарук еще в начале января дал поручение, чтобы с 1 февраля в Украине полноценно заработал централизованный учет древесины. По его словам, вопросом почти 12% лесного фонда Украины занимаются органы местного самоуправления. Они, со своей стороны, заготавливают примерно 2 миллиона кубометров древесины в год.

      Он добавил, что из 187 постоянных лесопользователей коммунальной собственности к системе электронного учета подключены только 69. А 7,5% лесного фонда не закреплено за постоянными лесопользователями. Соответственно, их никто не охраняет, и ни один учет этой древесины не осуществляют.

      Поэтому

      • МВД, Гослесагентству и Госэкоинспекции поручено непрерывно предотвращать незаконную вырубку лесов и выявлять нарушения.
      • Гослесагентству и другим постоянным лесопользователям и владельцам лесов – обнародовать на официальных сайтах информацию о делах о лесных нарушения.
      • А губернаторов обязали предоставить предложения по закреплению за постоянными лесопользователями лесов, не имеющих владельцев.
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Новости политики
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