Уволены одиозные лесники в Харьковской области и Закарпатье, – Гончарук о кадровых чистках

Украинский премьер Алексей Гончарук подвел итоги работы своего правительства по очистке лесной отрасли от коррупции.

Как напомнил глава правительства в телеграме, примерно месяц назад он поставил новому руководителю Гослесагентства приоритетную задачу – провести кадровые чистки в ведомстве, оставив только порядочных сотрудников. Как следствие, в Гослесагентстве происходит полный аудит деятельности и начался процесс вычищения лесного хозяйства Украины от коррупционеров.

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В частности, уволили

Руководителя Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерия Мургу . По словам Гончарука, многочисленные жалобы по нему подтвердились, поэтому его уволили первым среди всех областных руководителей.

. По словам Гончарука, многочисленные жалобы по нему подтвердились, поэтому его уволили первым среди всех областных руководителей. Главу "Гутянского лесного хозяйства" на Харьковщине Виктора Сысу. Интересно, что в середине июля во время своей поездки в Харьковскую область президент Владимир Зеленский попросил номер и сам набрал Сысу. Дело в том, что последнего называют одним из главных нарушителей правил леса и "наиболее черным лесорубом" на Харьковщине.



Виктор Сыса и Валерий Мурга

Объемы незаконных рубок на предприятии оценены в 32 миллиона государственных убытков. Долги предприятия – 30 миллионов. Одновременно есть фиктивные сведения об идеальном финансовом состоянии и закупке транспортных средств без согласования с Гослесагентством. Всю эту информацию передали в правоохранительные органы. Теперь они должны провести полноценное расследование, а виновные – понести ответственность,

– отметил Гончарук.

Также премьер сообщил, что

В начале февраля в Украине запустили торговлю всей необработанной древесиной на электронных аукционах . Он подчеркнул, что это является прозрачным ценообразованием и выводом рынка древесины из тени.

. Он подчеркнул, что это является прозрачным ценообразованием и выводом рынка древесины из тени. Осенью 2019 года состоялся запуск онлайн-реестра заготовки древесины и электронной карты вырубок. Поэтому теперь каждый украинец может ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления вырубки.

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Что известно о старте централизованного учета древесины в Украине

Премьер-министр Алексей Гончарук еще в начале января дал поручение, чтобы с 1 февраля в Украине полноценно заработал централизованный учет древесины. По его словам, вопросом почти 12% лесного фонда Украины занимаются органы местного самоуправления. Они, со своей стороны, заготавливают примерно 2 миллиона кубометров древесины в год.

Он добавил, что из 187 постоянных лесопользователей коммунальной собственности к системе электронного учета подключены только 69. А 7,5% лесного фонда не закреплено за постоянными лесопользователями. Соответственно, их никто не охраняет, и ни один учет этой древесины не осуществляют.

Поэтому