Рапорты касаются увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.

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Какие рапорты на увольнение со службы появились

Среди новых рапортов на увольнение с военной службы:

Увольнение из-за содержания трех детей до 18 лет;

Увольнение из-за гибели или исчезновения близкого родственника при защите Родины;

Увольнение из-за ухода за женой или мужем с инвалидностью;

Увольнение из-за ухода и содержания ребенка с инвалидностью;

Увольнение из-за ухода за родственником или родственницей с инвалидностью;

Увольнение по состоянию здоровья.

Сообщается, что в рапортах есть информационные справки, которые дают советы и объяснения, какие документы понадобятся при подаче рапорта. Сам процесс подачи в приложении длится несколько минут.

Например, рапорт на увольнение по состоянию здоровья – один из самых популярных в армии. В бумажном варианте, чтобы его подать, надо потратить время: написать рапорт от руки, собрать все документы, сделать копии. Мы же цифровизировали этот процесс и сделали его линейным и максимально понятным для пользователя,

– сообщила заместительница министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Приложение Армия+ начало свою работу в августе 2024 года. Его создали для того, чтобы упростить административные процессы и уменьшить бумажную бюрократию.