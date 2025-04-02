Осенью 2024 года в Сухопутных войсках приняли директиву. В ней говорится, что мобилизация мужчин старше 50 лет может происходить только по отдельному мобилизационному распоряжению Генштаба, передает 24 Канал.

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Кого призовут после 50 лет

Согласно директиве, мужчин от 50 до 60 лет будут мобилизовать только при двух условиях:

если они имеют дефицитные военно-учетные специальности;

если речь идет о тыловых подразделениях, например поваров, ремонтников, водителей.

Обычно состояние здоровья и физическая подготовка мужчин за 50 лет не позволяют им выполнять боевые задачи, а потому смысла в их мобилизации нет.

В то же время, если мужчину за 50 лет мобилизовали на боевую должность, это не является нарушением закона.

Категория граждан в возрасте 50 – 60 лет имеют те же обязанности, что и остальные.

Они должны обновлять военно-учетные данные, не могут выезжать за границу, наказываются штрафами за игнорирование повесток.