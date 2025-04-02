Восени 2024 року у Сухопутних військах ухвалили директиву. У ній йдеться, що мобілізація чоловіків за 50 років може відбуватися лише за окремим мобілізаційним розпорядженням Генштабу, передає 24 Канал.

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Кого призвуть після 50 років

Відповідно до директиви, чоловіків від 50 до 60 років мобілізуватимуть лише за двох умов:

якщо вони мають дефіцитні військово-облікові спеціальності;

якщо йдеться про тилові підрозділи, наприклад кухарів, ремонтників, водіїв.

Зазвичай стан здоров'я та фізична підготовка чоловіків за 50 років не дозволяють їм виконувати бойові завдання, а тому сенсу в їх мобілізації немає.

Водночас, якщо чоловіка за 50 років мобілізували на бойову посаду, це не є порушенням закону.

Категорія громадян віком 50 – 60 років мають ті самі обов’язки, що й решта.

Вони мусять оновлювати військово-облікові дані, не можуть виїжджати за кордон, караються штрафами за ігнорування повісток.