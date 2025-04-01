Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

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Як відбувається мобілізація "обмежено придатних"

Після того, як в Україні скасували статус "обмежено придатний", ТЦК почали активно викликати військовозобов'язаних для проходження повторної військово-лікарської комісії (ВЛК).

За словами юристів, у більшості випадків люди зі статтями захворювання, що закінчуються на літеру "б", тепер отримують статус "придатний до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони". Такий статус означає, що деякі види служби та роботи людині протипоказані.

Якщо постанова ВЛК не містить чіткої вказівки, до якої служби та роботи непридатний військовослужбовець, а передбачає лише вказівку на обмежену придатність, доцільно звертатися зі скаргою до Міністерства оборони України

Варто зазначити, що військовозобов'язані з цим статусом не завжди мають інвалідність. І навпаки, люди з інвалідністю можуть бути придатними до військової служби.

Важливо! Постанова ВЛК військових комісаріатів оформлюються довідкою і дійсна протягом шести місяців з дня медичного огляду.

Як зазначають експерти, військовозобов'язані зі статусом "придатний до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони" у 2025 році не можуть розраховувати на цивільне життя чи подовження часу до призову на військову службу.

За відсутності відстрочки багато формувань ЗСУ готові приймати людей, але після узгодження точних діагнозів. Також варто пам'ятати, що в 2025 році за станом здоров'я мають право виїжджати за кордон лише військовозобов'язані зі статусом "непридатний до військової служби".