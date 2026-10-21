О решении отпустить иностранца объявил Владимир Путин.

Что известно об освобождении Стивена Габбарда?

Во время встречи с Виткоффом Владимир Путин заявил об освобождении американца Стивена Габбарда. После этого мужчина находился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Специальный посланник президента США Стив Виткофф поблагодарил Путина за решение освободить американского гражданина. Других подробностей об обстоятельствах освобождения и дальнейшем маршруте американца пока не сообщалось.

74-летний Стивен Габбард ранее был приговорен в России почти к семи годам лишения свободы по обвинению в наемничестве.

По версии российской стороны, он с 2014 года жил в Украине и преподавал английский язык. В феврале 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения, американец якобы присоединился к батальону территориальной обороны в Харьковской области.

Российские военные задержали его в апреле 2022 года. Впоследствии мужчину приговорили к тюремному заключению.

Напомним, в Санкт-Петербурге 21 октября началась встреча Владимира Путина со Стивом Виткоффом. К переговорам также присоединяется Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа, который участвует в видеоконференции.

Встреча проходит на фоне дипломатических усилий по прекращению войны России против Украины. Ранее в Осло состоялись переговоры с участием украинской, американской и европейских делегаций.