Проект "Украинский Свидетель" в новом выпуска записал разговор с командиром 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрием Кухарчуком. Он один из тех, кто руководил операцией по освобождению поселка. Боец рассказал, как все происходило.

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Трудно было зайти в Андреевку и окружить ее. Именно мой батальон окружал деревню. Мы совершили озадаченный русским маневр, они не знали куда должна стрелять их артиллерия. Было ли тяжело? Конечно. Наступательные операции всегда интенсивнее оборонных, они требуют более тщательного планирования,

– рассказал Дмитрий.



Дмитрий Кухарчук рассказал о трудностях во время по освобождения Андреевки / Фото "Украинского свидетеля"

Военный рассказал, что согласно классической военной теории, для удачного наступления атакующая сторона для успеха должна втрое преобладать защитников в живой силе. А если речь идет о штурме населенного пункта, соотношение должно быть пять к одному. В то же время, украинским бойцам удалось взять Андреевку, находясь в меньшинстве.

"Мы не действовали линейно. Мы не привлекали к штурму втрое или в пять раз больше людей, в этом не было нужды. Мы должны мыслить гибко. Так мы сможем привлекать меньше ресурсов и меньшее количество бойцов. Мы должны беречь личный состав, это наш генофонд ", – добавил Слип.



В то же время Андреевка – не была целью ВСУ, цель – продвижение / Фото "Украинского свидетеля"

По его словам, военные не ставили четкую цель взять населенный пункт Андреевка. Мета же воинов – продвижение как можно дальше.

"Выход на границы 1991 года, а потом уже как получится", – добавил военный.

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