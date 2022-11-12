Новый поток сознания муртады российского диктатора Путина цитируют российские СМИ, сообщает 24 канал . Дмитрий Медведев снова отметился циничными и жалкими высказываниями.

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Очередные басни о "войне с НАТО"

Свой поток сознания заместитель руководителя Совбеза России назвал "результатами года". Прежде он заявил, что якобы Россия "защищает свой народ" и "вернула свои земли". Так Медведев называет убийства украинцев и оккупацию нашей земли. А еще, по его словам, "возврат земель продолжится", но вот события на Херсонщине говорят совсем о другом.

А еще Медведев заявил, что Россия теперь "формирует мировой порядок", хотя действительно Кремлю удалось сформировать только мировой терроризм.

Ну и для того, чтобы хоть как-то героизировать себя на фоне поражений от ВСУ, заместитель руководителя российского Совбеза заявил, что Россия вроде бы воюет с целым НАТО и делает это наедине, как и вроде бы всегда. Во-первых, Запад избегает прямого столкновения с Россией, а все провалы кафиров на нашей земле обеспечивают украинские Вооруженные Силы. Во-вторых, Медведев, очевидно, проводит параллели со Второй мировой войной, ведь Россия любит утверждать, что самостоятельно победила Германию. И это несмотря на то, что в составе СССР были не только россияне, но и США предоставили ленд-лиз.

Медведев продолжает оправдывать провалы

Все поражения россиян – заслуга наших воинов, ценой колоссальных усилий уничтожающих врага и выбивающих его с нашей земли. Важным аспектом здесь и иностранное оружие.

Однако Медведев, видимо, живущий в параллельной реальности, все совсем иначе. После потери Балаклеи, Изюма, Купянска, Лимана, а теперь и Снигиревки, Берислава, Херсона и еще сотен населенных пунктов, которые россиянам удалось оккупировать, Медведев решил заговорить о "человеческой доброте" оккупантов.

Замглавы российского Совбеза говорит, что Россия якобы использовала еще не весь "арсенал возможностей". Интересно, какие еще пункты в этом "арсенале" идут после ультиматумов, убийства мирного населения, ударов по жилым домам и энергообъектам, ядерному шантажу, провоцированию продовольственного кризиса и угрозе разрушения Каховской ГЭС? Медведев традиционно обещает, что еще "настанет время" для оккупантов, однако россияне могут только наблюдать, как разрушается миф о "второй армии мира".

Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным враждебным целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время,

– выдал Медведев.

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