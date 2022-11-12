Новий потік свідомості посіпаки російського диктатора Путіна цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Дмітрій Мєдвєдєв знову відзначився цинічними та жалюгідними висловлюваннями.

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Чергові байки про "війну з НАТО"

Свій потік свідомості заступник керівника радбезу Росії назвав "підсумками року". Найперше він заявив, що нібито Росія "захищає свій народ" і "повернула свої землі". Так Мєдвєдєв називає вбивства українців та окупацію нашої землі. А ще, за його словами "повернення земель продовжиться", але от події на Херсонщині кажуть зовсім про інше.

А ще Медвєдєв заявив, що Росія тепер "формує світовий порядок", хоча насправді Кремлю вдалося сформувати тільки світовий тероризм.

Ну й для того, аби хоч якось героїзувати себе на тлі поразок від ЗСУ, заступник керівника російського радбезу заявив, що Росія нібито воює з цілим НАТО й робить це наодинці, як і нібито завжди. По-перше, Захід уникає прямого зіткнення з Росією, а всі провали окупантів на нашій землі забезпечують українські Збройні Сили. По-друге, Мєдвєдєв, вочевидь проводить паралелі з Другою світовою війною, адже Росія любить стверджувати, що самостійно перемогла Німеччину. І це попри те, що в складі СРСР були не тільки росіяни, а США надали ленд-ліз.

Мєдвєдєв продовжує виправдовувати провали

Усі поразки росіян – заслуга наших воїнів, які ціною колосальних зусиль знищують ворога та вибивають його з нашої землі. Важливим аспектом тут є й іноземна зброя.

Однак Мєдвєдєв, який, мабуть, живе у паралельній реальності, все зовсім інакше. Після втрати Балаклії, Ізюма, Куп'янська, Лиману, а тепер і Снігурівки, Берислава, Херсона та ще сотень населених пунктів, які росіянам вдалося окупувати, Мєдвєдєв вирішив заговорити про "людську доброту" окупантів.

Заступник голови російського радбезу каже, що Росія нібито використала ще не весь "арсенал можливостей". Цікаво, які ще пункти в цьому "арсеналі" йдуть після ультиматумів, вбивства мирного населення, ударів по житлових будинках та енергооб'єктах, ядерного шантажу, провокування продовольчої кризи та загрози руйнування Каховської ГЕС? Мєдвєдєв традиційно обіцяє, що ще "настане час" для окупантів, однак росіяни можуть тільки спостерігати, як руйнується міф про "другу армію світу".

Росія з очевидних всіх розумних людей причин поки що не використала весь свій арсенал можливих засобів поразки. І не завдавала ударів по всіх можливих ворожих цілях, розташованих у населених пунктах. І не лише з властивої нам людської доброти. Всьому свій час,

– видав Мєдвєдєв.

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