"Безпричинно во время войны": бойцы "Айдара" обратились к Зеленскому по поводу командира

Соответствующее заявление воинская часть А3488 опубликовала в социальных сетях. Защитники отметили, что кадровое решение в отношении майора с позывным "Хук" было принято 31 октября 2026 года.

Adv

популярные видео

Почему бойцы требуют оставить комбата?

Военнослужащие подчеркнули недопустимость смены руководства в боевом формировании без веских оснований в период полномасштабного вторжения.

В то время, когда Украина была не готова к агрессии, ее спасли добровольческие батальоны. 24-й ОШП "Айдар" защищает страну с 2014 года по сегодняшний день, сформировав внутреннюю культуру и традиции. Добровольческие формирования всегда имели командиров из своего состава, даже после вхождения в состав ВСУ– заявили бойцы.

Военные добавили, что эффективно управлять подразделением способен только тот лидер, который прошел с бойцами общий боевой путь бок о бок.

Майор Александр Коваленко имеет звание Героя Украины, находится на фронте с 2014 года и участвовал в боях в рамках АТО и ООС.

Реклама

Личный состав категорически не согласен с назначением новых руководителей, которые не прошли боевой путь вместе с подразделением с самого начала. 24-й ОШП "Айдар" – боевое подразделение, которое и сегодня продолжает выполнять поставленные боевые задачи– отмечается в обращении.

В связи с этим полк призвал высшее военное командование и руководство государства пересмотреть решение и оставить Александра Коваленко на должности командира части, учитывая его авторитет среди подчиненных и профессиональный опыт.