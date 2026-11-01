"Безпричинно під час війни": бійці "Айдару" звернулися до Зеленського через командира

Відповідну заяву військова частина А3488 оприлюднила у соцмережах. Захисники зазначили, що кадрове рішення щодо майора з позивним "Хук" ухвалили 31 жовтня 2026 року.

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Чому бійці вимагають залишити комбата?

Військовослужбовці наголосили на неприпустимості зміни керівництва в бойовому формуванні без вагомих підстав у період повномасштабного вторгнення.

У часи, коли Україна була не готова до агресії, її долю врятували добровольчі батальйони. 24-й ОШП "Айдар" боронить країну з 2014 року до сьогодні, сформувавши внутрішню культуру та традиції. Добровольчі формування завжди мали командирів зі свого складу, навіть після входження до складу ЗСУ– заявили бійці.

Військові додали, що ефективно управляти підрозділом здатний лише той лідер, який пройшов із бійцями спільний бойовий шлях пліч-о-пліч.

Майор Олександр Коваленко має звання Героя України, перебуває на фронті з 2014 року та брав участь у боях в межах АТО та ООС.

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Особовий склад категорично не погоджується з призначенням нових керівників, які не розділили бойовий шлях разом з підрозділом із самого початку. 24-й ОШП "Айдар" є бойовим підрозділом, який і сьогодні продовжує виконувати поставлені бойові завдання– зазначили у зверненні.

У зв'язку з цим полк закликав вище військове командування та керівництво держави переглянути рішення і залишити Олександра Коваленка на посаді командира частини, враховуючи його авторитет серед підлеглих і професійний досвід.