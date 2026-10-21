Как сообщил Дональд Трамп в посте на платформе Truth Social, договоренность о возвращении 75-летнего гражданина стала "значимым дипломатическим событием".

Почему освобождение стало беспрецедентным случаем?

Вашингтон не брал на себя никаких встречных обязательств по передаче российских заключенных.

По словам Трампа, Владимир Путин принял единоличное решение освободить иностранца, руководствуясь уважением к американскому лидеру. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал освобождение как жест доброй воли.

Переговоры и приостановка новых санкций

Трамп также утверждает, что предыдущая администрация Джо Байдена якобы зашла в тупик в ходе диалога с Москвой по этому делу. Он отметил, что возвращение американца должно было состояться гораздо раньше.

Кроме того, Трамп объяснил, почему заблокировал новые экономические ограничения против России, предусмотренные законом сенатора Линдси Грэма. По его словам, введение этих мер за два дня до их официального вступления в силу разрушило бы переговорный процесс.

Многие люди, требовавшие немедленного введения санкций против России, теперь должны извиниться перед президентом Трампом, ведь они не знали, что он вел переговоры об освобождении Стивена Габбарда – соглашение, действительно значимое и важное для США. Если бы санкции были введены, эти переговоры, безусловно, были бы полностью и окончательно сорваны,

– заявил президент США.

Освобождение американца произошло непосредственно перед запланированной встречей Путина со спецпосланником США Стивом Виткоффом.

Напомним, ранее мы писали, что российские оккупанты похитили учителя Стивена Габбарда из Изюма еще в феврале 2022 года. Впоследствии российский суд безосновательно приговорил его к почти семи годам лишения свободы по сфабрикованной статье о наемничестве.